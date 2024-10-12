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10:32, 12 октября 2024

Фазиль Гасымов пожаловался на жестокое обращение в СИЗО

Фазиль Гасымов. Фото: https://sia.az/ru/news/event/1079909.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемый в изготовлении поддельных денег ученый-экономист Фазиль Гасымов заявил, что сотрудники СИЗО в Баку, в котором он содержится, создали для него информационную блокаду. Гасымов пожаловался, что подвергается моральным и физическим издевательствам, а также обвинил силовиков в пытках.

Как информировал "Кавказский узел", 10 октября экономист Фазиль Гасымов попросил суд исключить из дела его показания против Губада Ибадоглу, а также вызвать ученого и его адвокатов в суд, однако судья отказался удовлетворить оба ходатайства.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. 14 июня Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. По словам брата, Гасымов утратил возможность самостоятельно передвигаться.

Состояние Фазиля Гасымова, который продолжает голодовку, ухудшается, рассказал его брат Назим Гасымов. Он отметил, что 11 октября встретился с Фазилем Гасымовым в лечебном учреждении СИЗО-1. Братья беседовали в присутствии охранника. Со вчерашнего дня Фазилю Гасымову запрещено смотреть телевизор в камере, он оказался информационной блокаде, сказал Назим Гасымов корреспонденту "Кавказского узла".

Экономист попросил брата распространить в СМИ обращение к генеральному секретарю НАТО Марку Рутте, который по убеждению Гасымова, находится в Баку. В обращении Гасымов рассказал историю своего ареста. Он отметил, что был депортирован в Азербайджан из Турции, которая является членом НАТО. Также экономист рассказал, что является участником европейской образовательной программы Erasmus, по которой учился в нидерландском университете города Тилбург. В связи с этим он попросил генсека НАТО содействовать своему освобождению.

Гасымов пожаловался, что силовики подвергли его пыткам, заявил, что считает себя заложником и отверг заявление властей Азербайджана о том, что он содержится в гуманных условиях. Экономист подчеркнул, что подвергается моральным и физическим издевательствам в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Азербайджана.

Напомним, ранее Пенитенциарной службы Азербайджана заявил корреспонденту "Кавказского узла", что права Фазиля Гасымова соблюдаются, давления со стороны персонала изолятора и заключенных на него нет. Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, переведен в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением его здоровья из-за отказа принимать пищу, отметил он.

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Автор: Кямал Али

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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