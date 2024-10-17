Изъятие документов у избирателей в Грузии приобрело массовый характер

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Удостоверения личности перед выборами забрали у постояльцев и сотрудников дома престарелых в Цнори, сообщила представитель оппозиции. Также с требованием сдать документы накануне парламентских выборов столкнулись уборщики в Рустави, следует из сюжета грузинской телекомпании.

Как писал "Кавказский узел", "Грузинская мечта" делает ставку на парламентских выборах на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить обещаниям политиков в период агитации, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

У постояльцев и сотрудников дома престарелых перед выборами отобрали удостоверения личности, сообщила сегодня оппозиция сегодня "Единой национальное движение".

Как сообщила одна из лидеров "Единство – национальное движение" Тамар Кордзая, в Цнори, в доме престарелых, у 22 пожилых людей и девяти сотрудников отобрали удостоверения личности и отнесли их в офис "Грузинской мечты". По ее словам, личности лиц, у которых отобрали удостоверения, а также тех, кто принудил людей сдать документы, известны. "До выборов остается девять дней, "Грузинская мечта" понимает, что проигрывает эти выборы и не может смириться с поражением, именно поэтому, они приняли решение о полном задействовании машины власти, чтобы запугать или подкупить граждан Грузии", - привело сегодня слова Кордзая "Нетгазети".

О схожем требовании сдачи удостоверений личности сообщили и сотрудники клининговой службы в Рустави. По их словам, всех их проинформировали о необходимости перед выборами сдать удостоверения личности, сообщила сегодня телекомпания "Табула".

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