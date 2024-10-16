Выписаны пострадавшие при терактах в Дербенте и Махачкале сотрудники полиции

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Все сотрудники полиции, получившие ранения при терактах в Дербенте и Махачкале, выписаны из медсанчасти, сообщила глава пресс-службы МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 23 июня в Республиканскую клиническую больницу в Махачкале поступили 16 человек (13 полицейских и трое гражданских), раненных при нападении боевиков, состояние четверых раненых полицейских врачи назвали тяжелым.

23 июня в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на Свято-Успенский кафедральный собор и на пост ДПС. В результате погибли 22 человека, 46 - получили ранения. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".

Врачи выписали всех сотрудников полиции, которые пострадали во время июньских терактов Дагестане, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяну Гариеву.

"Из медсанчасти выписали всех сотрудников полиции, которые пострадали во время терактов в республике", -привело агентство ее слова.

Пять пострадавших были переведены из республиканской клинической больницы Дагестана в медсанчасть. Троих позднее выписали, два сотрудника полиции продолжали лечение, говорится в публикации

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