Устранены последствия разлива нефтепродуктов на пляже в Туапсинском районе

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Пляж в поселке Гизель-Дере очищен от нефтепродуктов, продолжается обработка территории сорбентом, отчитался глава Туапсинского района.

Как писал "Кавказский узел", в Шепсинском сельском поселении введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в море на участке Гизель-Дере – Южный, сообщил 8 октября глава Туапсинского района. Площадь загрязнений на берегу составляет 700 квадратных метров, а на воде – "значительно выше", отметил он, добавив, что силовики выясняют источник загрязнения.

Последствия разлива нефтепродуктов на пляже в поселке Гизель-Дере устранены, отчитался вечером 15 октября в своем телеграм-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко. "Загрязнённый грунт вывезла на утилизацию организация, которая на этом специализируется", - написал он.

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвовали более 170 человек, отметил чиновник. "Сейчас обработка территории сорбентом продолжается. Специалисты районной администрации ведут ежедневный мониторинг состояния береговой линии в Шепсинском сельском поселении", - говорится в публикации.

Днем ранее, 14 октября, появилась информация, что из-за шторма смыло в море мешки с галькой, загрязненной нефтепродуктами и собранной на берегу в Гизель-Дере, сообщило издание 93.ru.

В администрации района изданию сообщили, что ситуация «немного раздута», а «люди, которые работают на месте, не сидят сложа руки». Также там выразили сожаление, «что такое случилось». На вопрос об актуальной экологической ситуации в Гизель-Дере в администрации посоветовали следить за соцсетями Сергея Бойко, пишет издание.

Утром 15 октября эту ситуацию прокомментировал председатель постоянной рабочей группы по экологии СПЧ при губернаторе Кубани Евгений Витишко. "Все это очень странно. Ладно прохлопали само загрязнение в таких масштабах, далее мобилизовали людей заниматься работой, которая так же привела к загрязнению водного объекта", - написал он в своем телеграм-канале.

Вечером 15 октября Витишко сделал репост публикации Сергея Бойко о ликвидации загрязнения пляжа.

По состоянию на 08.05 мск 16 октября, Южная транспортная прокуратура, которая 8 октября сообщила на своем сайте о начале проверки, не опубликовала новую информацию о ходе проверки.

Напомним, экологи сочли значительным масштаб разлива нефтепродуктов в море в Туапсинском районе. Это несет угрозу здоровью людей и морским экосистемам, указали они.

Хотя на берегу работают спасатели, собирая нефтепродукты, остальная часть загрязнения свободно распространяется по морю, рассказал, в частности, "Кавказскому узлу" Евгений Витишко.

По его словам, со временем часть нефтепродуктов улетучивается и растворяется в воздухе, а другая часть оседает на дно моря. При этом могут гибнуть не только обитатели моря, но и птицы, которые, садясь на землю или воду, вязнут в нефтепродуктах.

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