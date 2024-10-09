Разлив нефти произошел у берегов моря в Туапсинском районе

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В Туапсинском районе введен режим повышенной готовности и ограничено посещение морского берега из-за разлива нефтепродуктов.

В Шепсинском сельском поселении введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в море, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Большое масляное пятно появилось на участке Гизель - Дере – Южный. "Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты. Однако источник выявить не удалось. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы его найти. На участке ввели ограничение на посещение береговой линии", - написал он 8 октября в своем телеграм-канале.

Площадь загрязнений на берегу составляет 700 квадратных метров. "По воде объём загрязнений, к сожалению, значительно выше, чем на берегу", - говорится в публикации.

Южная транспортная прокуратура организовала процессуальную проверку, специалисты собрали образцы проб морской воды. Также по поручению ведомства организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды, пишет РБК.

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