RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:45, 9 октября 2024

Разлив нефти произошел у берегов моря в Туапсинском районе

Разлив нефти в море. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Туапсинском районе введен режим повышенной готовности и ограничено посещение морского берега из-за разлива нефтепродуктов.

В Шепсинском сельском поселении введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в море, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Большое масляное пятно появилось на участке Гизель - Дере – Южный. "Сотрудники Росэкологии установили, что это нефтепродукты. Однако источник выявить не удалось. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы его найти. На участке ввели ограничение на посещение береговой линии", - написал он 8 октября в своем телеграм-канале.

Площадь загрязнений на берегу составляет 700 квадратных метров. "По воде объём загрязнений, к сожалению, значительно выше, чем на берегу", - говорится в публикации.

Южная транспортная прокуратура организовала процессуальную проверку, специалисты собрали образцы проб морской воды. Также по поручению ведомства организована проверка исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды, пишет РБК.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Флаги ЕС и Грузии. Фото: Грозный Информ https://grozny-inform.ru/news/world/146601/
09 октября 2024, 10:29
Грузинские активисты анонсировали шествие в поддержку евроинтеграции
Апти Алаудинов (слева) и Денис Шапиро. Коллаж Кавказского Узла. Фото: Кадр видео из телеграм-канала Апти Алаудинова https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/5739 и Стоп-кадр видео Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы" от 08.10.24, https://t.me/moscowcourts/4921
09 октября 2024, 09:05
Алаудинов прокомментировал арест своего адвоката
09 октября 2024, 08:19
Житель Сунжи задержан по подозрению в пособничестве боевикам
09 октября 2024, 07:34
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
Стопкадр из видео с извинениями блогера. Фото: стопкадр из видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю
09 октября 2024, 06:35
Блогер с Кубани извинился перед христианами за некорректные формулировки
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Все блоги
Справочник
Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Тбилисоба. 2022 год. Скриншот https://youtu.be/7ImJ3wFJibc Тбилисоба

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Блогеры
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:11, 4 августа 2024
BERG...man Tbilisi
17
Зенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Аналитика
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
Темы дня
Мансур Жабраилов приносит извинения. Стоп-кадр видео ЧГТРК "Грозный" от 08.10.24, https://t.me/groznytv/25935
08 октября 2024, 20:35
Жабраилов извинился перед христианами

Ахмат Кадыров. Фото: https://minsport-chr.ru/ahmat-ramzanovich-kadyrov-ministr.html
08 октября 2024, 17:02
Сын Кадырова пригрозил бойцам поп-ММА

Афган Садыгов. Фото: https://oc-media.org/ru/v-azerbayodzhane-za-vymogatelstvo-arestovany-redaktory-novostnykh-sayotov/
08 октября 2024, 13:04
Афган Садыгов госпитализирован в тюремную больницу

Мансур Жабраилов. Фото: naslednik_firdawsa / Telegram
08 октября 2024, 12:07
Ролики Мансура Жабраилова остались доступны в соцсетях

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше