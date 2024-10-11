Экологи сочли значительным масштаб разлива нефти в Туапсинском районе

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Масштаб разлива нефтепродуктов в море в Туапсинском районе оказался значительным, это несет угрозу здоровью людей и морским экосистемам, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", в Шепсинском сельском поселении введен режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в море на участке Гизель - Дере – Южный, сообщил 8 октября глава Туапсинского района Сергей Бойко. Площадь загрязнений на берегу составляет 700 квадратных метров, а на воде – "значительно выше", отметил он, добавив, что силовики выясняют источник загрязнения.

Загрязнение акватории в Туапсинском районе составляет более 4,5 гектара, в море вылиты не менее 10 тонн пока не установленного нефтепродукта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель постоянной рабочей группы по экологии СПЧ при губернаторе Кубани Евгений Витишко.

По его словам, для локализации разливов нефти на поверхности воды и предотвращения их распространения устанавливают боновые заграждения вокруг источника утечки или разлитого пятна. После локализации нефти используются нефтесборные устройства, которые собирают нефть с поверхности воды. Однако ничего подобного на третьи сутки после разлива нефтепродуктов не наблюдается, сообщил Витишко.

Витишко пояснил, что на берегу работают спасатели, собирая то, что выбрасывает на берег море, однако остальные нефтепродукты свободно распространяются по морю. В таких случаях, по словам эколога, со временем часть нефтепродуктов улетучивается и растворяется в воздухе, а другая часть оседает на дно моря. При этом могут гибнуть не только обитатели моря, но и птицы, которые, садясь на землю или воду, вязнут в нефтепродуктах.

Дно черноморских курортов в районах их портов имеет осевшую прослойку нефтепродуктов

"В настоящее время дно черноморских курортов в районах их портов имеет осевшую прослойку нефтепродуктов, попавших туда в результате умышленных сливов отработанных нефтепродуктов или попадающих в море случайно при потоплении цистерн с нефтепродуктами", - сказал он.

Информации об источнике загрязнения пока "ни у кого нет", добавил Витишко. "Версий может быть масса: от умышенного слива в реку отработанных нефтепродуктов и затем попадание их в море, либо нечаянный разлив нефтепродуктов с борта какого-нибудь танкера. Обычно виновных находят, подсчитывают ущерб и выставляют счет виновному. К примеру был случай, когда виновником был признан Водоканал, потому через их глубоководный выпуск каким-то образом попал в море нефтепродукт", - рассказал он, добавив, что "особой опасности для организма человека нефтепродукты не несут", и нефтепродукты присутствуют в виде тяжелых фракций осевших на дно черноморского побережья уже много лет.

По состоянию на 09.00 мск 11 октября, Южная транспортная прокуратура, которая 8 октября отчиталась на своем сайте о начале проверки, не сообщила о ходе или результатах проверки.

Эколог Татьяна Трибрат также оценила загрязнение акватории Черного моря в районе Туапсе как «значительное». По ее словам, опасность от нефтепродуктов есть и людям и живым организмам в море – в частности, планктон гибнет из-за масляной пленки от нефтепродуктов, которой перекрывается кислород на поверхности моря.

По словам эколога, надо найти источник загрязнения и собрать разлитые нефтепродукты на поверхности моря, пока они не осели, и с береговой линии, куда их прибивает штормом. Татьяна Трибрат пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что лишь слышала версию о сливе в море отработанных нефтепродуктов с промышленной базы, но что на самом деле случилось, она не знает.

Чёрное море относится к тёплым морям, где все процессы проходят более интенсивно, напомнил руководитель адыгейского отделения Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних.

"Значит, разложение нефтепродуктов в морской воде пройдёт в более краткие сроки. Негативное воздействие на окружающую среду, конечно, есть и будет, но купальный сезон практически закончен, поэтому на отдыхе это загрязнение скажется незначительно из-за отсутствия людей на пляжах", - сказал Валерий Бриних корреспонденту "Кавказского узла".

Он не исключил, что "такая большая утечка нефтепродуктов" могла произойти на предприятии, занимающемся их переработкой.

Эколог добавил, что нефтепродукты относятся к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76, который классифицирует вещества по уровню их воздействия на организм человека. Третий класс опасности означает «умеренно опасные вещества», которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье при длительном или значительном контакте.

Нефтепродукты, в том числе бензин, дизельное топливо, мазут опасны токсичностью, так как могут привести к отравлению, аллергическим реакциям или хроническим заболеваниям, пожароопасностью и вредом для окружающей среды, так как разливы нефтепродуктов наносят значительный ущерб экосистемам, загрязняя воду, почву и воздух, рассказал Бриних.

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