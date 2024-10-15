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07:09, 15 октября 2024

Шестеро бойцов из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащие Александр Беззубиков, Александр Достовалов, Андрей Демидов, Андрей Соболевский, Геворг Симонян и Сергей Богданов убиты на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 953-х бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 12 октября представители властей и силовики признали убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 947 бойцов из Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО на Украине убиты военнослужащие из Волжского Александр Беззубиков, Александр Достовалов, Андрей Демидов, Андрей Соболевский, Геворг Симонян и Сергей Богданов, каждый из них посмертно награжден орденом Мужества, сообщило 9 октября ИА "Высота 102" со ссылкой на местную администрацию.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 953-х бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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