Житель Краснодара получил шесть лет колонии за ложное сообщение о теракте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре признал местного жителя Евгения Шабанова виновным в ложном сообщении о готовящемся теракте и приговорил его к шести годам заключения в колонии, приговор устоял в апелляции.

Прикубанский райсуд Краснодара признал Евгения Шабанова виновным в заведомо ложном сообщении о теракте, Шабанов приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, 26 сентября 2022 года Шабанов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался пройти в здание Прикубанского райсуда. Судебные приставы его туда не пропустили. Тогда он позвонил на номер "112" и сообщил оператору, что готовит поджог здания суда. Диспетчер передал эту информацию в полицию. По приезду полицейские установили, что сообщение является ложным. Там же на месте был задержан Шабанов, отметила пресс-служба.

Шабанов свой поступок объяснил обидой на судебных приставов, не пустивших его в суд, куда он пришел узнать о судьбе своего искового заявления. Блогер обжаловал приговор суда, но суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения приговора, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что полицейские задержали жителя Махачкалы, подозреваемого в ложном сообщении о готовящейся стрельбе на площади. Мужчина объяснил, что пошутил и был неверно понят прохожими.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.