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16:52, 14 октября 2024

Житель Краснодара получил шесть лет колонии за ложное сообщение о теракте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре признал местного жителя Евгения Шабанова виновным в ложном сообщении о готовящемся теракте и приговорил его к шести годам заключения в колонии, приговор устоял в апелляции.

Прикубанский райсуд Краснодара признал Евгения Шабанова виновным в заведомо ложном сообщении о теракте, Шабанов приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, 26 сентября 2022 года Шабанов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался пройти в здание Прикубанского райсуда. Судебные приставы его туда не пропустили. Тогда он позвонил на номер "112" и сообщил оператору, что готовит поджог здания суда. Диспетчер передал эту информацию в полицию. По приезду полицейские установили, что сообщение является ложным. Там же на месте был задержан Шабанов, отметила пресс-служба.

Шабанов свой поступок объяснил обидой на судебных приставов, не пустивших его в суд, куда он пришел узнать о судьбе своего искового заявления. Блогер обжаловал приговор суда, но суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения приговора, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что полицейские задержали жителя Махачкалы, подозреваемого в ложном сообщении о готовящейся стрельбе на площади. Мужчина объяснил, что пошутил и был неверно понят прохожими.

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Автор: "Кавказский узел"

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