Дело жаловавшихся на пытки анапчан в третий раз возвращено следствию

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Анапский районный суд отправил на доследование дело о мошенничестве, возбужденное девять лет назад, прокуратура обжаловала это решение. Обвиняемые, заявлявшие о выбивании показаний под пытками, выразили надежду, что следствие закроет дело, которое уже разрушило их жизни.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2015 года в Анапе были задержаны работники оптовой базы Арам Арустамян, Артем Пономарчук, Карен и Эрик Енгояны - по подозрению в групповом ограблении местного жителя Алексея Свешникова, который развозил товар по торговым точкам. Они дали признательные показания в разбое, однако потом заявили, что их у них выбили под пытками, и обратились к правозащитникам. В конечном итоге дело о пытках было закрыто. Дело об ограблении неоднократно рассматривалось в суде, но приговор так и не был вынесен. Впоследствии следователи переквалифицировали дело со со статьи о разбое на статью о мошенничестве. По новой версии следствия, Свешников был в сговоре с изначально обвиняемыми, а само ограбление было имитацией. На заседании в марте 2024 года Свешников также сообщил, что к нему применялось физическое насилие, чтобы выбить показания.

Судья Анапского районного суда Светлана Киндт, рассматривавшая дело Арустамяна, Пономарчука, Енгоянов и Свешникова, вынесла в конце августа постановление о возвращении этого дела анапскому межрайонному прокурору. Аргументированное постановление суда и апелляционное представление прокуратуры обвиняемые получили только в начале октября.

В постановлении суда о возвращении дела на доследование, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что в ходе судебного заседания защитник Арустамяна Павел Тарасов ходатайствовал о возвращении уголовного дела прокурору в соответствии со статьей 237 УПК РФ, мотивировав это тем, что в ходе предварительного расследования были допущены существенные нарушения закона, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями уголовно-процессуального кодекса, а это исключает вынесение судом решения по этому делу.

"В частности, исключается возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном заключении или обвинительном акте (представляемых в суд для инициации процесса после утверждения прокуратурой - прим. "Кавказского узла"), не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого (это делает следствие на досудебном этапе - прим."Кавказского узла")", - объяснил адвокат. "Уголовно-процессуальный закон не содержит норм, позволяющих привлекать лицо в качестве подозреваемого или обвиняемого, а также изменять и дополнять ранее предъявленное обвинение в связи с совершением лицом преступления, по признакам которого уголовное дело не возбуждалось", - приводится в постановлении суда аргументация Тарасова.

14 октября 2015 года следователь следственного отдела ОМВД России по городу Анапа возбудил уголовное дело по статье о разбое (часть 2 статьи 162 УК РФ. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела,Алексей Свешников, развозивший товар по торговым точкам, был ограблен группой неизвестных в поселке Виноградный, те отобрали у него 70 тысяч рублей и 15 коробок с сигаретами общей стоимостью порядка 570 тысяч. По данному делу Свешников был признан потерпевшим. "Постановление о признании Свешникова потерпевшим до настоящего времени в установленном законом порядке не отменено, в связи с чем Свешников по настоящему делу является и потерпевшим, и подсудимым одновременно", - цитируется в постановлении суда позиция адвоката.

После того, как 25 декабря 2015 года Свешников вновь был ограблен в Анапе и у него было похищено 160 тысяч рублей и товар на 700 тысяч рублей, также было возбуждено уголовное дело о разбойном нападении, по части 3 статьи 162 УК РФ. В начале 2016 года эти дела были объединены в одно производство. 29 апреля 2021 года Арустамяну было предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, в октябре и декабре 2015 года в поселке Виноградном и в Анапе соответственно Арустамян в сговоре с Пономарчуком, Енгоянами и Свешниковым инсценировали ограбление последнего, совершив хищение имущества компании, в которой работал Свешников, мошенническим путем Адвокат указал, что уголовные дела "по данным фактам по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, следователем не возбуждались". "Уголовные дела были возбуждены только по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 и ч.3 ст.162 УК РФ", - отмечается в постановлении. При этом различаются обстоятельства совершения преступлений, указанные в постановлениях о возбуждении уголовных дел и в обвинительном акте. В частности, там фигурируют разные места преступления - так, по второму эпизоду изначально указывалось место преступления по адресу Анапа, улица Школьная, 17, а в предъявленном обвинении говорится, что преступление было совершено в районе полигона ТБО вблизи хутора Красный.

При ознакомлении обвиняемых с материалами дела выяснилось, что в них отсутствует явка с повинной Пономарчука, протокол допроса Свешникова и другие доказательства. Ссылаясь на эти и другие нарушения, Тарасов попросил судью вернуть дело прокурору. Остальные подсудимые и их защитники поддержали ходатайство Тарасова, отмечается в постановлении суда. Суд удовлетворил ходатайство Тарасова.

Анапская межрайонная прокуратура в сентябре обжаловала это постановление Анапского районного суда в краевой суд. В своем апелляционном представлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", прокуратура называет постановление суда о возвращении дела Арустамяна, Пономарчука, Енгоянов и Свешникова в надзорные органы "незаконным, необоснованным и подлежащим отмене".

"Органом предварительного следствия соблюден порядок возбуждения уголовных дел и предъявления подсудимым обвинения вместо частей 2 и 3 статьи 162 УК РФ по части 3 статьи 159 УК РФ, поскольку в ходе предварительного следствия установлен иной способ хищения имущества ООО "СНС-Юг" (компании, где работал Свешников - прим."Кавказского узла"). Объектом преступного посягательства и по статье 162 УК РФ, и по статье 159 УК РФ являлось имущество ООО "СНС-Юг", в ходе следствия лишь изменен способ его хищения", - говорится в представлении.

Отсутствие в материалах уголовного дела явки с повинной Пономарчука, протокола допроса Свешникова и других документов "не является препятствием для рассмотрения уголовного дела по существу судом и не являются нарушением права на защиту, так как стороной обвинения данные документы не предъявляются суду как доказательства виновности подсудимых", - пишет прокуратура.

"А что им делать? Посадить нас не за что, мы не виноваты. По беспределу тоже, наверное, не могут. А то бы осудили уже давно", - прокомментировал "Кавказскому узлу" возврат дела на доследование обвиняемый Арам Арустамян.

Он рассказал о ходе рассмотрения дела в судах. "Это какой судья у нас по счету? Пятая уже. Первый судья, Владимир Стародубцев, сразу же взял отвод. Дело отправили судье Зое Жванько. Она рассматривала его года полтора, там всё не сходилось, всё неправильно - и она не хотела приговор выносить, чтоб его потом обжаловали. Отправила наше дело на доследование. Прокуратура это обжаловала, и в краевом суде ее постановление не устояло. Вернули в Анапу на новое рассмотрение. Попало судье Наталье Холодовой. Она рассматривала его тоже года полтора, но ближе к прениям отправила тоже на доследование. Ее решение уже устояло в апелляции. Дело отправили следствию. Следствие это дело где-то год тянуло и в итоге поменяло статью на мошенничество. И Свешников, который был 5-6 лет потерпевшим, вдруг стал нашим якобы подельником. И дело пришло в суд судье Ольге Салий. Она тоже очень долго рассматривала, а уже была пожилая, ей на пенсию уже надо было выходить. И она, не рассмотрев наше дело до конца, отправила его на доследование и ушла на пенсию. И потом дело попало к судье Светлане Киндт. Она тоже года полтора нас мучила, постоянные заседания, и в итоге тоже отдала на доследование", - рассказал Арустамян.

Девять лет на одном месте топчемся, а жизнь проходит

Столь длительное разбирательство вычеркнуло годы из жизни обвиняемых, отметил он. "Мы уже по четыре года, по факту, отсидели. У меня, у Артема Пономарчука и Карена Енгояна был домашний арест почти четыре года. А Эрик Енгоян первые год и восемь месяцев вообще в СИЗО сидел. Я тоже сначала был под стражей, потом под домашний арест перевели. Девять лет жизни - никуда не поехать, ничем не заняться. Когда ты под мерой пресечения, даже если подписка о невыезде, все равно психологическое напряжение постоянно, и заниматься чем-то особо не получается. Заседания если - тоже постоянно нужно на них отвлекаться. Девять лет на одном месте топчемся, а жизнь проходит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Арустамян надеется, что на доследовании дело будет прекращено. "Суд на себя это брать не хочет (обвинительный приговор - прим."Кавказского узла"), а оправдать тоже не может. Отправляет дело следствию в надежде, что оно там как-то и затухнет, наверное. Ну, либо 10 лет когда исполнится, выйдет срок давности, и они уже осудить нас не смогут. Но я против такого варианта. Это не реабилитирующее основание. Если по сроку давности дело кончится, то это ведь получится, что я, типа, виновен, просто меня не могут осудить. Зачем мне это надо, если я не виновен?" - сказал он.

Это всё перевернуло жизнь. Из-за стресса на домашнем аресте у меня появился сахарный диабет. Постоянной работы нет.

Доказательств вины в деле нет, прокомментировал возврат дела следствию другой обвиняемый Артем Пономарчук. По его словам, он не верит, что новое следствие или судебное разбирательство приведет к торжеству справедливости. "Это всё перевернуло жизнь. Из-за стресса на домашнем аресте у меня появился сахарный диабет. Постоянной работы нет. Из-за этого суда толком не устроишься на работу. Я хочу просто, чтобы это всё уже закончилось", - констатировал он.

Дело уже третий раз возвращается на дополнительное расследование, сказали корреспонденту "Кавказского узла" в "Команде против пыток"*. "Предыдущие разы суды вставали на сторону наших заявителей и говорили, что следствие недоработало. Второй раз, когда дело было возвращено, произошла переквалификация, и произошел, на наш взгляд, комичный, если можно тут так сказать, случай, когда потерпевший по делу о разбое превратился в обвиняемого по делу мошенничестве, и ребята стали не разбойниками, а мошенниками. Возникает очевидный вопрос. Если Пономарчук, Арустамян и Енгояны писали им явки с повинной в разбое, причем тут мошенничество? И суды, продолжающиеся не первый год, в недоумении - по собранным доказательствам, по ущербу, по документам, которые пропадают из дела. Возвращение дела на доследование это лишь подтверждает", - подчеркнули в "Команде против пыток"*, которая занимается делом о пытках обвиняемых.

В деле о пытках используются материалы дела о разбое, которые в ходе судебных заседаний нашли свое опровержение, отметили там. "И мы будем, конечно, в том числе и перед руководством Следственного комитета России и Генпрокуратуры РФ, ставить вопрос, чтобы это уголовное дело - о мошенничестве теперь - было тщательно изучено. В деле о мошенничестве должно произойти тщательное расследование, а в деле о пытках мы продолжим добиваться того, чтобы оно было возобновлено", - сказали в КПП*.

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