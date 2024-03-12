Обвиняемый по делу о разбое в Анапе заявил о физическом давлении

12 марта 2024, 06:56

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На суде по делу работников оптово-розничной базы в Анапе, которые обвиняются в разбое, дал показания Алексей Свешников. Он проходил как потерпевший, затем его обвинили в соучастии в совершении преступления. Свешеников заявил, что ранее под давлением силовиков написал явку с повинной.

Как писал "Кавказский узел", четверо жителей Анапы, задержанные в декабре 2015 года, признались в разбойном нападении. На период следствия они были помещены под домашний арест, но в июне 2019 года отпущены под подписку о невыезде. По словам родителей, молодые люди находятся в постоянном стрессе и лишены возможности содержать свои семьи. Родственники Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, Карена и Эрика Енгоянов заявили, что те сознались в преступлении, которого не совершали, под жестокими пытками. Дело о пытках было возбуждено в ноябре 2017 года, но 29 ноября 2019 года оно было в очередной раз приостановлено из-за отсутствия информации о виновных лицах. В марте 2020 года в связи с проведением повторных судмедэкспертиз дело возобновили. Его расследование сдвинется с мертвой точки только после его передачи в центральный аппарат Следственного комитета, заявили юристы "Комитета против пыток"*.

18 мая 2021 года Октябрьский районный суд Краснодара признал законным решение следствия о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту пыток анапчан Артема Пономарчука, Арама Арустамяна и Карена и Эрика Енгоянов силовиками в 2015 году. 14 июля апелляционный суд оставил без изменений решение Октябрьского районного суда Краснодара. 6 августа 2022 года не нашел оснований для повторного рассмотрения уголовного дела и кассационный суд.

11 марта в Анапском районном суде состоялось заседание по делу местных жителей Артема Пономарчука, Арама Арустамяна, а также Карена и Эрика Енгоянов, которые ранее сообщали, что признались в разбое в конце 2015 года под пытками.

Дело до сих пор не завершено, сейчас в Анапском районном суде идет уже четвертое судебное разбирательство. "Суд идет-идет, потом отправляют на доследование. Прокуратура обжалует и отправляет опять дело в суд. Судья принимает дело, потом опять отправляет на доследование. А еще два года с этим делом вообще ничего не делалось. И четыре или пять раз дело приостанавливали. И в итоге уже четвертый раз (дело) в суде", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать Артема Пономарчука Анна.

Алексей Свешников рассказал о физическом давлении

Показания в суде давал пятый фигурант этого дела Алексей Свешников. До 2021 года он проходил по делу как потерпевший, затем стал обвиняемым. В 2015 году Свешников работал торговым представителем новороссийской компании в Анапе - и дважды стал жертвой разбоя, в котором изначально и обвинили Пономарчука, Арустамяна и Енгоянов (статья 162 УК РФ). Но впоследствии дело переквалифицировали на статью 159 (мошенничество) и Свешников стал проходить не как потерпевший, а как соучастник Пономарчука, Арустамяна и Енгоянов. По версии следствия, они впятером сговорились и инсценировали ограбление.

До последней стадии расследования уголовного дела Свешников имел процессуальный статус потерпевшего, уточнил он сам в суде 11 марта, отвечая на вопрос своего адвоката. Какие следственные действия привели к изменению его процессуального статуса, Свешникову неизвестно.

"Весной 2021 года меня вызвали, когда я еще был потерпевшим, сказали, явиться с адвокатом. Я спросил, зачем мне адвокат, если я потерпевший. А собеседница сказала: "У нас всё это переигралось, теперь вам нужен адвокат <...> Я пришел к следователю и прямо задал вопрос, почему меня вписали в подозреваемые. Следователь мне сказал, что это дело много раз уже возвращали на доследование, поэтому ты будешь подозреваемым", - рассказал обвиняемый.

Ни о каких основаниях, свидетельских показаниях или иных доказательствах, в соответствии с которыми его процессуальный статус был изменен, Свешникову не известно, ему ничего такого предъявлено не было. "Единственное, в деле имеется моя явка с повинной, которая была мною дана под принуждением со стороны сотрудников [правоохранительных органов], с применением ими недозволенных методов в отношении меня", - сказал Свешников.

Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к предъявленному ему обвинению и считает себя невиновным. Работая торговым представителем, он получал товар из компании в Новороссийске и развозил его в Анапе и Анапском районе по различным торговым точкам. Одним из его клиентов была оптовая база, где работали Арам Арустамян, Артем Пономарчук, Карен и Эрик Енгояны. По его словам, Свешников общался только с Арустамяном и отношения у них были исключительно рабочие, а остальных фигурантов даже не знал по имени.

В 2015 году дважды, 14 октября и 22 декабря, Свешников в ходе работы был ограблен, в обоих случаях он получил травмы головы. Причем, как рассказал сам обвиняемый, в первый раз инцидент был признан страховым случаем, и после тщательной проверки, включавшей проверку его на полиграфе на причастность к преступлению, он продолжил работать. Однако 22 декабря 2015 года Свешников вновь был ограблен, когда возвращался после работы домой. Как и в первый раз, грабители перевязали торговому представителю глаза скотчем, поэтому он их не видел.

В тот же вечер полицейские, прибывшие на место происшествия - свалку, где в результате ограбления оказался Свешников. "Они предполагали, что это я сделал. Мол, два раза в одно место молния не бьет, ты в этом наверняка замешан. Я всё это отрицал. Я говорил, что на меня произошло нападение, всё, что знал, я им рассказал", - сообщил Свешников.

После разбирательства на месте около 21.00 его привезли в отделение. "Там в одном из кабинетов сначала со мной один сотрудник [правоохранительных органов]. Я ему всё то же самое рассказывал, потом другой", - рассказал Свешников.

По его словам, на него оказывалось в первый раз физическое давление. "Потом меня отвели в кабинет [высокопоставленного силовика]. Он стал меня расспрашивать, с кем я общался, кто знал про страховку (полученную после первого нападения), начал строить всякие версии. Я сказал, что после первого случая разговаривал с Арустамяном, рассказал про страховку. Но я тогда про все разговоры, всё, что мог вспомнить, им рассказывал. Я это ему рассказал, он за это зацепился и сказал: "Значит, вы с Арустамяном это и сделали". Я сказал, что такого не было", - заявил в суде Свешников.

После этого, по его словам, на него вновь оказывалось физическое давление с целью добиться от него признаний. В частности, по его словам, ему давили коленом на позвоночник, надевали целлофановый пакет на голову, били палкой по ногам. Он терял сознание. После очередной угрозы он сказал, что все подпишет. Тогда его освободили и дали подписать "бумагу об административном правонарушении", якобы он в четыре утра "где-то там на улице ругался матом". Его как нарушителя КоАП посадили в камеру.

На следующий день, 23 декабря, около 16 часов его отвезли в суд, который дал ему семь суток по административной статье. "Мне сотрудники сказали: "Во всем признавайся (по административному правонарушению), а то хуже будет". Потом мы приехали обратно, меня посадили в изолятор временного содержания. И в этот день меня больше не трогали. На следующий день, 24 декабря, меня с утра вывели сотрудники полиции, мы проехали до (оптовой) базы Арустамяна. Они спросили меня про сотрудников этой базы. Там стояли и курили Эрик Енгоян и Артем Пономарчук. Я не знал тогда их имен, просто показал им издалека, что это вот они (работники этой базы). И меня увезли обратно", - рассказал Свешников.

После этого, по его словам, ему продиктовали явку с повинной, которую он должен был подписать. "Вернее, сразу две, по инциденту 14 октября и по 22 декабря, но текст был идентичный там. Я записал с его слов, что я якобы договорился с Арустамяном и так далее, и подписал эту явку. И в течение этих первых трех дней ко мне не допускали адвоката, как я потом узнал. Хотя я говорил, что мне нужен адвокат, когда я писал эту явку. А они мне пригрозили, сказали: "Хочешь вернуться вечером в эту же комнату?" Я сказал: "Не хочу" - "Ну тогда подписывай". И только после подписания явки с повинной ко мне допустили адвоката", - рассказал он.

Примерно через 3 месяца после выхода из ИВС Свешникова вызвали уже с адвокатом. "Мы встретили в отделе [высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов]. Он завел моего адвоката в отдельный кабинет. Они пообщались, адвокат вышел и говорит: "Ты сейчас в статусе потерпевшего", - заявил на суде обвиняемый, добавив, что адвокат рекомендовал ему про оказанное физическое давление не говорить.

И с тех пор до 2021 года он был потерпевшим. "Вы когда-либо кого-то опознавали либо оговаривали из находящихся в зале обвиняемых (Пономарчука, Арустамяна и Енгоянов), что они совершили данное преступление в сговоре с вами, причастны к совершению данного преступления?" - спросил адвокат. "Нет, я такого не говорил", - ответил его подзащитный.

После этих свидетельств Свешникова его адвокат Сергей Гекк заявил ходатайство о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела для проведения проверки фактов совершения противоправных действий сотрудниками правоохранительных органов, выразившихся в причинении физического и нравственного страдания Свешникову. Так как это вновь открывшиеся обстоятельства по делу, подчеркнул адвокат. Свешников поддержал это ходатайство, остальные участники процесса и их адвокаты также поддержали, представительница прокуратуры не возражала, судья Светлана Киндт удовлетворила ходатайство. После допроса Свешникова заседание завершилось.

Родители заявили о тяжелых последствиях пыток для их детей

Родители Артема Пономарчука, Анна и Александр, а также отец Арама Арустамяна Самвел находились возле суда. На судебное разбирательство их не пускают, хотя оно открытое. "С 2016 года у нас суды, на все нас пускали, на этот судебный процесс - нет. Хотя нас уже допросили как свидетелей, и мы имеем право присутствовать в зале как слушатели", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Анна.

Показания Свешникова не удивили Самвела Арустамяна. "В то же время, когда там избивали наших детей и заставляли их писать явку с повинной, они и его (Свешникова) там видели, он ходил избитый, окровавленный. Скорее всего, его тоже заставили", - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал на то, что у его сына и других парней, изначально обвиненных в разбое, совершенном в 19 часов 22 декабря 2015 года, на это время было алиби. "Кто-то стригся - парикмахер показала записи, что он был записан и пришел. Кто-то на детском дне рождения был - множество свидетелей этому. Карен Енгоян в это время забирал ребенка из детского сада. У моего сына есть видеозапись даже, на которой я, моя супруга и Арам приезжаем и заходим в дом. Там пятиэтажный дом оборудован видеонаблюдением и видно, как мы приезжаем, выходим из машины. Вторая камера над подъездом - он ключом открывает дверь, заходит, жена моя заходит, я. Это было в 19.15. И эту запись мы никак не могли заставить их принять", - сообщил Арустамян-старший.

"Наш сын в тот момент, когда произошло ограбление, развозил товар. Они же заявки принимают по телефону. Было два или три звонка с магазинов. Они записали эти заявки, потом начали загружать машину и поехали по этим магазинам развозить. Есть роспись Артема в накладной, которую он поставил в это время. Плюс это подтверждается сотрудницей магазина, она пришла и дала соответствующие показания, что в это время он находился у них в магазине, разгружал товар, получал деньги", - подчеркнула Анна Пономарчук.

Кроме того, невиновность их детей подтверждается биллингом телефонов подсудимых. "Согласно этим данным, их телефонов там (на месте преступления) не было. А судья говорит, мол, они просто все оставили свои телефоны в других местах", - указывает Анна.

"Да речь не об этом (не о доказательствах невиновности), нет ни одного доказательства, что они это сделали!" - возмутился Александр.

Произошедшее серьезнейшим образом повлияло на жизнь молодых людей, разрушило их судьбы и здоровье, отметили родители. "Эрик Енгоян был под арестом больше года, остальные - под домашним арестом 3,5 года. Мой сын был единственный работник в семье. У него сын гиперактивный, за которым надо следить. В школу он ходил периодически, следил, чтоб всё было хорошо. И его убрали и не давали ничего - ни работать, ни заниматься сыном. И до сих пор в моем сыне чувствуется эта боязнь. Вот этого всего - что он где-то пойдет, а его раз - и просто, ни с чего (обвинят в чем-то)! Психика нарушена. И сейчас он боится, что в любой момент их по-наглому "закатают", отправят в тюрьму", - говорит Самвел.

"У Эрика Енгояна тоже семья разрушилась. Жена взяла ребенка и ушла", - добавил он.

"Сын развелся с женой. У него начались панические атаки, он стал на учет к психотерапевту. А потом обнаружился диабет первой степени, мы теперь колем инсулин. И это всё на нервной почве!" - рассказала Анна.

По ее словам, услуги адвокатов очень дорогие, а подсудимые не могут найти нормальную работу. "Жизни нет ни нашим детям, ни нам. Я уже хочу, чтоб мой ребенок просто жил спокойно. Чтоб у него семья была, работа нормальная. А сейчас такой возможности нет, потому что постоянно у него суды. А потом приходят - заседания нет, и так постоянно. Что за издевательство?" - возмущается Анна.

Родители подсудимых - инвалиды, у Александра Пономарчука и Самвела Арустамяна - серьезные заболевания. "У Карена Енгояна то же самое, и мать, и отец - инвалиды", - отмечает Александр.

Тем не менее они готовы идти до конца. "Когда мы сына забрали 6 января (2016 года), мы его дома начали осматривать. На шее были отметки от пыток током, на запястьях раны были глубиной с палец, нагноение! Но это не от наручников, тоже от тока, просто из-за металлических наручников вход был сильнее. На пояснице тоже были следы (пыток током). Мы вызвали судмедэксперта, он это всё зафиксировал. А через полгода нам звонят и говорят: "Ваше дело по пыткам закрыто". И только тогда сын нам рассказал, что там на самом деле происходило", - говорит Анна.

"У моего сына были следы пыток током в паху. И судмедэксперт тоже это всё зафиксировал", - добавляет Самвел.

Теперь дело о пытках прекращено. "Как к этому можно относиться, когда ты чувствуешь, что в стране должен быть закон и правопорядок, но эта система плюет на всё, убирает всё, что на самом деле должно быть написано. И пишет, что "вы дома могли сесть на палку, вы дома могли себе чайником ожоги сделать"! Но в это время, когда всё это появилось, мой ребенок сидел у вас там!" - возмущается Самвел.

"Что мой ребенок испытал - пусть бы они испытали! Я спросил одного следователя - а вы уверены, что с вашим ребенком не может такого произойти? Он говорит: "Нет, не уверен", - заключил Александр.

Правозащитники считают, что следственные органы Кубани не заинтересованы в расследовании

"Дело о пытках по части 3 статьи 286 УК РФ было возбуждено Следственным управлением СКР по Краснодарскому краю в ноябре 2017 года <...> Но в июле 2020 года оно было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Мы обжаловали постановление о прекращении дела в суд. Суд первой инстанции, Краснодарский краевой суд и 4-й кассационный суд общей юрисдикции отказали нам в жалобе. Мы параллельно обращались еще в Главное следственное управление по СКФО, где нам спустя какое-то время сказали, что да, постановление (о прекращении) незаконно, следователь не выполнил ряд следственных действий и там были даны указания. Но проблема была в том, что, в соответствии с законодательством, чтобы возобновить расследование уголовного дела к тому моменту, как мы получили такие ответы, необходимо было получить разрешение в суде. И вот уже четыре раза следователь и руководство краснодарского СК выходит в суд о получении разрешения, суд отказывает, прокуратура против, мы обжалуем это в Краснодарский краевой суд, всё безрезультатно", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в "Комитете против пыток" (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

"Мы видим, что следователи и руководство СУ СКР по Краснодарскому краю не заинтересовано в расследовании этого уголовного дела. Поэтому мы стараемся, чтобы расследование было передано на вышестоящий уровень, за пределы Краснодарского края", - заявили в организации.

Что касается показаний о пытках Свешникова, то как скоро будет проведена проверка, пока сказать трудно, уточнили правозащитники: "Судья выделит материалы и отправит, скорее всего, в следственный отдел по городу Анапа. Проверка начнется с того момента, когда следователь вынесет рапорт об обнаружении признаков состава преступления. С этого времени начнется течение проверки. Срок проверки должен составить 10 дней. Если необходимо будет назначить какие-либо экспертизы, они могут продлить до 30 дней. И после этого должно быть вынесено процессуальное решение".

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