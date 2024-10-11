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13:48, 11 октября 2024

Сроки возобновления вольфрама и молибдена в Кабардино-Балкарии сдвинуты на четыре года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Срок реализации проекта по возобновлению добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии перенесли с 2024 года на 2028-й.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2022 года в Минэкономразвития России сообщили, что проект по возобновлению добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате (ГОК) важен для развития всего Северо-Кавказского федерального округа и в связи с этим в него планируется вложить около 55 миллиардов рублей. Сообщалось, что добыча и переработка вольфрамо-молибденовой руды будет осуществляться на горнообогатительном комбинате в Тырныаузе, а переработка концентратов — на гидрометаллургическом заводе в Невинномысске. Дорогу протяженностью 11 километров подрядчик обещал построить до конца 2022 года, заработать предприятие должно было уже в 2024 году

Премьер-министр КБР Алий Мусуков на заседании правительства сообщил, что добыча вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии будет возобновлена только в 2028 году.

"Проект возобновления добычи этих руд капиталоемкий, - пояснил он. - В последние годы стал низкорентабельным. Это связано с тем, что ситуация в мире изменилась, продукцию невозможно импортировать в другие страны. Именно поэтому сроки реализации перенесли на 2028 год".

Введенный в строй в 1940 году Тырныаузский горнообогатительный комбинат прекратил свою деятельность в начале 2000-х годов. В декабре 2011 года в рамках проекта по возрождению комбината была создана "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания". По оценкам на 2016 год, балансовые запасы месторождения составили около 210 тысяч тонн триоксида вольфрама.  В мае 2017 года предварительная стоимость проекта по разработке Тырныаузского месторождения составила примерно 20 млрд рублей. Возобновление добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии - один из пяти прорывных проектов региона, одобренных правительством РФ.

По словам Мусукова, рядом с вольфрамом и молибденом есть запасы золота. "Этот драгметалл повысит рентабельность и проект станет более привлекательным для инвестора. Но необходима серьезная поддержка государства, банковского сектора. Корректировку финансовой модели проекта с учетом новых реалий нам обещали представить в ноябре", - приводит сегодня его слова ТАСС.

Первый этап проекта уже завершен, в него вложено четыре миллиарда рублей. Сейчас на месте идет подводка газопровода, электрических сетей, отметил премьер-министр КБР. Также, по его словам, проект изменится и в части оснащения: оно должно полностью стать российским, а не импортным.

Ранее, жители Кабардино-Балкарии ранее скептически оценили планы властей возобновить работу горнорудного комбината, указав, что предприятие разграблено, а сам Тырныауз находится в упадке. Развал Тырныаузского горнообогатительного комбината повлек за собой рост безработицы среди молодежи. Шахты, предприятия общей протяженностью более 300 километров после остановки предприятия использовали для укрытия боевики.

Напомним также, что в апреле 2018 года право на разработку вольфрамо-молибденового месторождения в Тырныаузе получило ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат", учредителями которого выступают дочерние компании "Ростеха" — ООО "РТ-глобальные ресурсы" и ООО "РТ-развитие бизнеса".  В руде на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии обнаружено высокое содержание полезных компонентов, отчитались чиновники в августе 2018 года.

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Автор: "Кавказский узел"

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