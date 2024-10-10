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06:31, 10 октября 2024

Боец из Волгоградской области убит в зоне военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Котово Владислав Скляр убит на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 946 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что на Украине убит Андрей Батиев из Руднянского района. Он стал, по меньшей мере, 945-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО убит уроженец Котово Владислав Скляр, он посмертно награждён орденом Мужества, сообщил 3 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава Котовского района Олег Кузьмин.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 946 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

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