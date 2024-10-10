Оппозиция объявила Пашиняна соучастником этнической чистки в Карабахе

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Сторонники движения "Во имя родины" на акции в Ереване потребовали привлечь Никола Пашиняна к ответственности как соучастника этнической чистки в Нагорном Карабахе, передав заявление в Генпрокуратуру Армении.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Во имя родины" Баграт Галстанян призвал граждан Армении присоединиться к новому этапу борьбы и добился эфира на Общественном телевидении вечером 2 октября. Он заявил, что Никол Пашинян обманул избирателей и не может больше представлять интересы армянского народа. На митинге 7 октября оппозиционеры анонсировали акцию у Генпрокуратуры Армении и подачу заявления о преступлении, совершенном партией власти.

В августе жители села Киранц, чьи протесты против делимитации границы положили начало протестному движению "Во имя родины", оказались удовлетворены компенсациями. Движение Галстаняна утратило популярность и поддержку, его сторонниками остались только представители парламентских оппозиционных сил, связанных с бывшими руководителями Армении, а стратегия митингов и шествий неэффективна в своей основе, считают политологи.

Сторонники протестного движения во главе с архиепископом Багратом Галстаняном 9 октября провели акцию у здания Генпрокуратуры Армении, потребовав привлечь Никола Пашиняна к уголовной ответственности за соучастие в этнической чистке в Нагорном Карабахе и в свержении конституционного строя, передал корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир акции на портале News.am.

Акция прошла на фоне полицейского усиления - силовики, в частности, оцепили вход в здание прокуратуры. Участники акции потребовали, чтобы генпрокурор спустилась к ним и отчиталась о проделанной за прошедший год работе. Из ведомства ответили, что готовы принять в приемной группу манифестантов без представителей СМИ, но активисты отказались. По их словам, заявление о преступлении так или иначе будет передано в приемную Генпрокуратуры.

Армянские правоохранительные органы должны привлечь к уголовной ответственности Никола Пашиняна, заявил в ходе акции архиепископ Баграт Галстанян.

По его словам, Пашинян содействовал организованной властями Азербайджана этнической чистке армян в Нагорном Карабахе. "Кроме того, Пашиняна надо привлечь за попрание конституционного права. В частности, Пашинян заявил в ООН, что если Конституция будет противоречить мирному договору, то Конституция будет изменена", - отметил лидер протестного движения.

Адвокат Оганес Худоян напомнил, что Следком Армении в 2023 году дал оценку действиям Азербайджана в Нагорном Карабахе, возбудив уголовное дело по статье о геноциде, однако обвинений, по его словам, никому не предъявлено.

"Военно-политическим лидерам Азербайджана, в том числе (президенту) Ильхаму Алиеву, должны были быть предъявлены обвинения. Никто не был объявлен в международный розыск за военные преступления. Год назад, после агрессии Азербайджана против Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), Пашинян обратился к нации и международному сообществу, заявив, в частности, что Азербайджан начал операцию по этнической чистке в Арцахе. Но Пашинян ничего не предпринял для защиты Арцаха. Армения была обязана оказать помощь, в том числе военную, это закреплено в доктрине Национальной безопасности. Более того, за год риторика правящей силы смягчилась, а отношения с организаторами этнической чистки стали еще более тесными", - заявил он в ходе акции.

Своим бездействием Пашинян дал Алиеву зеленый свет на этнические чистки, по сути гарантируя, что Армения не предпримет ничего для противодействия, добавил адвокат. "Пашинян с трибуны ООН противопоставил Конституцию мирному договору с Баку, дав тем самым Азербайджану повод озвучить нелегитимные требования к Армении. Тогда как Конституция, не только армянская, но и любая, не может противоречить миру", - сказал Худоян.

По его мнению, реакция правоохранительных органов на заявление позволит понять, содействуют ли они государственной измене, подчеркнул адвокат.

Депутат от фракции "Айастан" Артур Хачатрян считает, что Пашинян намеренно избегает оценки действий Азербайджана против карабахских армян.

"Согласно армянскому закону, Армения выступает гарантом безопасности Арцаха, но после азербайджанской агрессии (премьер-министр Армении) не предпринял ничего, не осудил этническую чистку. Если бы Пашинян обвинил Баку в этнической чистке, он признал бы себя соучастником военных преступлений. И Пашинян, и Алиев заинтересованы, чтобы международное сообщество не признало азербайджанскую агрессию против Арцаха военным преступлением, этнической чисткой. Пашинян представляет угрозу для армянской государственности, так как его интересы противоречат интересам Армении и армянского народа", - заявил парламентарий в ходе акции.

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