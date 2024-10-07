Галстанян обвинил партию власти в преступлениях против государственности Армении

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Активисты движения "Во имя родины" провели митинг в Ереване, на котором его лидер архиепископ Баграт Галстанян обвинил судей Конституционного суда в действиях против государственности Армении. По его словам, юристы движения намерены подать заявление о преступлениях, совершенных партией власти.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Во имя родины" Баграт Галстанян призвал граждан Армении выйти на митинг в Ереване и присоединиться к новому этапу борьбы. Участники митинга вечером 2 октября потребовали предоставления архиепископу Баграту Галстаняну эфира на Общественном телевидении и отправились шествием к офису телекомпании. 3 октября Галстанян заявил, что Пашинян обманул избирателей и не может больше представлять интересы армянского народа.

В августе жители села Киранц, чьи протесты против делимитации границы положили начало протестному движению "Во имя родины", оказались удовлетворены компенсациями. Движение архиепископа Баграта Галстаняна утратило популярность и поддержку, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тем не менее, Галстанян анонсировал митинг в Ереване 2 октября и новую волну протестных акций. Сторонниками Галстаняна остались только представители парламентских оппозиционных сил, связанных с бывшими руководителями Армении, а стратегия митингов и шествий неэффективна в своей основе, считают политологи.

Движение "Во имя родины" во главе с архиепископом Багратом Галстаняном 6 октября провело митинг на площади Республики. Акция началась с исполнения гимна Армении и молитвы, передает корреспондент "Кавказского узла".

Баграт Галстанян назвал важным достижением прямой эфир на Общественном телеканале, который состоялся, несмотря на многочисленные препятствия. "Неважно, кто и как отреагировал на критику о слабых ответах на вопросы ведущего. Мы добились эфира не для интервью", - заявил он в ходе митинга.

Он также обратился к политическим силам, которые считают безальтернативной отставку Никола Пашиняна, но не присоединились к протестному движению. "Это не борьба оппозиции, не борьба белых и черных. Это общенациональная борьба за сохранение армянской государственности", - подчеркнул лидер протестного движения.

От площади Республики участники митинга прошли к Конституционному суд. "Все судьи, которые принимали решение, действовали против армянской государственности. Власти хотят всех сделать соучастниками преступления", - считает архиепископ Баграт.

26 сентября Конституционный суд Армении признал регламент о работе комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы соответствующим основному закону страны.

Дойдя до Конституционного суда, сторонники оппозиции перекрыли проспект Баграмяна. В руках демонстрантов были плакаты с фотографиями судей Конституционного суда. Полиция призвала манифестантов освободить проезжую часть. Но сторонники оппозиции отказались.

Лидеры протестного движения анонсировали на 12.00 по местному времени 9 октября акцию у Генпрокуратуры Армении, где, по словам архиепископа Баграта, юристы движения намерены подать заявление о преступлении, совершенном партией власти. Детали, однако, он раскрывать не стал.

Акция завершилась без задержаний.

По оценке общественной организации "Союз информированных граждан", митинг 2 октября собрал немногим более 1900 человек. Численность митинга 6 октября на момент публикации материала общественная организация не публиковала.

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