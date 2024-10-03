Галстанян обвинил Пашиняна в предательстве в эфире национального ТВ

03 октября 2024, 03:55

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Никол Пашинян обманул избирателей, проголосовавших за него в 2021 году, поэтому не может больше представлять интересы армянского народа, заявил лидер протестного движения в эфире Общественного телевидения. Прямой эфир Галстаняну предоставили по требованию участников шествия, организованного движением “Во имя родины” в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", лидер движения "Во имя родины" Баграт Галстанян призвал граждан Армении выйти на митинг в Ереване и присоединиться к новому этапу борьбы. Участники митинга вечером 2 октября потребовали предоставления архиепископу Баграту Галстаняну эфира на Общественном телевидении и отправились шествием к офису телекомпании.

В августе жители села Киранц, чьи протесты против делимитации границы положили начало протестному движению "Во имя родины", оказались удовлетворены компенсациями. Движение архиепископа Баграта Галстаняна утратило популярность и поддержку, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Тем не менее, Галстанян анонсировал митинг в Ереване 2 октября и новую волну протестных акций. Сторонниками Галстаняна остались только представители парламентских оппозиционных сил, связанных с бывшими руководителями Армении, а стратегия митингов и шествий неэффективна в своей основе, считают политологи.

Общественное телевидение выразило готовность пригласить на интервью лидеров протестного движения после того, как участники митинга в Ереване потребовали эфир для Баграта Галстаняна.

«С начала протестов Общественное телевидение неоднократно приглашало лидеров движения, но, в основном, получало отказ. И сегодня Общественное телевидение готово в прямом эфире организовать интервью как архиепископа Баграта, так и любого другого лидера протестного движения», - сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице Общественного телевидения в Facebook.

Галстанян, в свою очередь, заявил, что намерен требовать не интервью в прямом эфире Общественного телевидения, а прямой эфир для призыва к населению Армении. «Время интервью прошло», - заявил он во время шествия.

Исполнительный директор Общественного телевидения Оганес Мовсесян предложил компромиссный вариант, разделить 26-минутный прямой эфир на две части. Первая половина - обращение Галстаняна, вторая - интервью с Петросом Газаряном. Во время момента переговоров оппозиции с руководством телекомпании Петрос Газарян находился в студии в прямом эфире, ожидая лидера протестного движения. Оганес Мовсесян отметил, что по его указанию сотрудники канала остались на своих рабочих местах в ожидании выхода в эфир.

Оппозиция также потребовала изменить плашку с титрами о том, что "Общественное телевидение ждет в прямом эфире Баграта Галстаняна" на обращение с упоминанием церковного сана архиепископа Баграта. Активисты добились разрешения сопроводить архиепископа в помещение телекомпании - вместе с Галстаняном на телеканал пришли депутат от оппозиционной фракции "Айастан" Гарник Даниелян и бывший дипломат Эдгар Казарян.

Полиция стянула дополнительные силы к зданию Общественного телевидения Армении и предостерегла сторонников оппозиционного движения от противоправных мер, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир портала 168․am.

В ходе эфира на Общественном телевидении лидер протестного движения заявил, что Армении угрожает утрата государственности, если общество не консолидируется. Он также отметил, что Пашинян обещал своим избирателям деоккупацию Шуши и Гадрута, но после этого сдал весь Нагорный Карабах.

Галстанян обратился к олигархам, которые, по его словам, обогатились за счет народа, призвав их присоединиться к движению. «Для вас родина – ваше состояние, но вы и его потеряете. То, что произошло в Арцахе, произойдет и в Армении, если общество не остановит предательскую политику правящей силы», - заявил архиепископ.

При этом Галстанян частично уклонился от вопросов ведущего, не пояснив, как намерен исправить ошибки, допущенные Пашиняном. «Нужно говорить о том, что правящая сила готова уступить все, что требует Азербайджан и Турция. Нужно говорить о том, что правящая сила попрала Конституцию», - отметил архиепископ Баграт. Он анонсировал 6 октября очередной митинг протестного движения.

Примечательно, что Общественное телевидение исправило плашку, указав в титрах «Интервью с лидером священного движения» (по-армянски србазан означает церковный сан архиепископа Баграта, что переводится как "владыка", и также это слово переводится как "священный" – прим. «Кавказского узла»).

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