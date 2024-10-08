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22:55, 8 октября 2024

Адвокат Алаудинова арестован по обвинению в мошенничестве

Денис Шапиро в суде. Стоп-кадр видео Telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы" от 08.10.24, https://t.me/moscowcourts/4921

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве арестовал до 7 декабря по делу о мошенничестве адвоката адвокатской палаты Чечни Дениса Шапиро, который представлял интересы командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова.

Замоскворецкий районный суд по ходатайству следствия поместил под стражу Дениса Шапиро на  месяц и 30 дней, до 7 декабря 2024 года. Шапиро обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своем Telegram-канале

Шапиро - адвокат адвокатской палаты Чеченской Республики. Ранее он имел имя Дионисий Золотов, неоднократно судим, однако в настоящий момент его судимости сняты. В последнее время он представлял интересы ряда участников СВО, в том числе Алаудинова, проинформировало сегодня ТАСС.

В уголовном деле речь идет о вымогательстве Денисом Шапиро 400 млн рублей за помощь в закрытии уголовного дела, причем ущерб по последнему составлял всего 3,7 миллиона рублей, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Источник "Интерфакса" в правоохранительных органах назвал другую сумму.  "Следствие считает, что Шапиро получил денежные средства на общую сумму около 110 миллионов рублей за якобы содействие в прекращении уголовного дела в отношении двух человек", - сказал собеседник агентства.

"Кавказский узел" писал, что Денис Шапиро в качестве адвоката командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова делал заявления после попытки отравления. 13 февраля 2023 года Кадыров сообщил о попытке отравления Апти Алаудинова, которая произошла 8 февраля. По его словам, адъютант Алаудинова получил конверт с письмом, пропитанным отравляющим веществом. Алаудинов и два его адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку, рассказал глава Чечни. 14 февраля в разговоре с Алаудиновым перед телекамерой Кадыров пообещал отомстить за попытку отравления. Адвокат Денис Шапиро тогда отметил,  что покушение на военачальника такого высокого ранга в России совершено таким способом впервые.

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Автор: "Кавказский узел"

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