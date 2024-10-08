Арестовано имущество бывшего главы "Россельхозбанка" в Дагестане

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Недвижимость, счета в банках, автомобили и драгоценности арестованы в рамках уголовного дела против бывшего главы дагестанского филиала "Россельхозбанка" Гитиномагомеда Гаджимагомедова, который арестован заочно.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2019 года в Басманный суд Москвы 6 августа поступило ходатайство об аресте бывшего директора дагестанского филиала "Россельхозбанка" Гитиномагомеда Гаджимагомедова по делу о превышении полномочий. Банкир скрывается за границей, заявил источник. Суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте.

11 апреля силовики сообщили об обысках в дагестанском "Россельхозбанке" в связи с делом о хищении. По данным источника, бывший директор дагестанского филиала банка Гитиномагомед Гаджимагомедов находится за пределами страны, в отношении него возбуждено дело о превышении полномочий. Расследование этого дела начато после того, как "Россельхозбанк" недосчитался 212 миллионов рублей.

В рамках уголовного дело в отношении бывшего директора дагестанского филиала "Россельхозбанка" Гитиномагомеда Гаджимагомедова арестована недвижимость и драгоценности, пишет 6 октября "Коммерсант".

"Россельхозбанк", признанный потерпевшим по данному уголовному делу, претендует на список активов Гаджимагомедова, к которым относятся многочисленные земельные участки, жилые дома, офисные помещения и квартиры, главным образом в Махачкале и Дербенте. Также упоминаются, как утверждает издание, десятки счетов в разных банках, автомобили и изъятые из сейфовых ячеек банка драгоценности. В числе последних - около двадцати изделий из сплавов золота, серебра или палладия. Серьги, кольца, броши и браслеты имеют вставки из драгоценных камней. Количество бриллиантов в некоторых изделиях составляет 194, 264, 336 и даже 618 камней. В других изделиях имеются вставки из 158 и 548 природных рубинов.

В марте Пресненский районный суд Москвы завершил рассмотрение дела бывшего топ-менеджера дагестанского филиала "Россельхозбанка" Михаила Ильина и бывшего члена совета директоров завода строительных материалов (ЗСМ) Нияза Оразова, которые ранее также работал в банке. Они были признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Ильина суд приговорил к восьми годам лишения свободы, а Оразова - к семи годам, но освободил их от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Ильин, Оразов и их защита, тем не менее, обжаловала приговор. Кассационное представление в Мосгорсуд подала и Генпрокуратура России.

Напомним, обыски в дагестанском управлении АО "Россельхозбанк" были связаны с задержанием главы службы безопасности управления банка Раипа Ашикова, бывшего начальника УВД Махачкалы. Ашиков подозревается по делу о финансировании терроризма вместе с жителем Дагестана Омаром Абдурашидовым.

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