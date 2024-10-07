Улучшилось состояние пострадавших при тушении пожара в Каспийске

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Двое из трех пожарных, получивших ожоги при тушении пожара в торговом комплексе в Каспийске, переведены из реанимации в обычное отделение, состояние третьего также улучшилось, сообщили врачи.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября три сотрудника МЧС были госпитализированы с ожогами, полученными во время тушения пожара в торгово-выставочном комплексе "Каспий-Экспо" в Каспийске.

Пожар начался на втором этаже здания и распространился на площади в 700 квадратных метров. В тот же день он был потушен.

Двое из трех пострадавших сотрудников МЧС переведены из реанимации в отделение Ожогового центра Республиканской клинической больницы (РКБ) в Махачкале, сообщила сегодня пресс-служба РКБ, на публикацию которой обратило внимание РИА Новости.

"У них было около 10% ожогов поверхности тела. Третий пока остается в реанимации, но и он постепенно идет на поправку. У всех троих пациентов – также термоингаляционное поражение (ожоги дыхательных путей. – Прим. "Кавказского узла") первой степени. Больным оказывается вся необходимая помощь", - говорится в публикации в телеграм-канале клиники.

По данным заведующего Ожоговым центром Магомеда Ахмедова, у одного из трех пострадавших - ожоги около 26% поверхности тела. "В состоянии средней степени тяжести они госпитализированы в реанимационное отделение", - приводятся его слова в публикации РКБ от 6 октября.

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