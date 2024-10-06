Три человека пострадали при тушении пожара в Каспийске

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Во время тушения пожара в торгово-выставочном комплексе в Каспийске пострадали три сотрудника МЧС, они госпитализированы.

Три сотрудника МЧС пострадали сегодня во время тушения пожара в торговом здании в Каспийске, сообщает МЧС. "Все госпитализированы с ожогами", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Пожар начался на втором этаже здания и распространился на площади в 700 квадратных метров. В 14.26 мск ведомство отчиталось о локализации пожара, к этому времени в тушении участвовали 78 человек и 23 единицы спецтехники. О ликвидации открытого горения МЧС сообщило в 15.28 мск.

Пожар произошел в торгово-выставочном комплексе "Каспий-Экспо" на Кирпичном шоссе, пишет РИА "Дагестан".

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