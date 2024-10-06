Пожар в Каспийске полностью потушен

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Крупный пожар в торгово-выставочном комплексе в Каспийске, где сегодня пострадали три сотрудника МЧС, полностью ликвидирован, отчитались спасатели.

Как писал "Кавказский узел", пожар произошел в торгово-выставочном комплексе "Каспий-Экспо" на Кирпичном шоссе. Возгорание началось на втором этаже здания, потом огонь распространился на площади в 700 квадратных метров. Три сотрудника МЧС были госпитализированы с ожогами.

О ликвидации открытого горения МЧС сообщило в 15.28 мск. В 19.00 мск пожар полностью был ликвидирован, говорится в телеграм-канале МЧС России.

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