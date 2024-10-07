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08:36, 7 октября 2024

Высокие цены на еду и аттракционы расстроили гостей Тбилисобы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По случаю празднования Дня столицы Грузии "Тбилисобы" власти организовали концерты, шоу, а также гастрономические фестивали. Гости праздника указали на высокие цены на еду, напитки и аттракционы.

Как информировал "Кавказский узел", жители и гости Тбилиси ежегодно отмечают День столицы Грузии "Тбилисобу". В 2023 году его отметили марафоном, ярмарками и концертами.

Тбилисоба – ежегодный осенний праздник в Грузии, посвященный сбору урожая и городу Тбилиси, отмечается в первые выходные октября. "Кавказский узел" подготовил справку о празднике, который стал фестивалем грузинской культуры.

5 и 6 октября в Тбилиси прошел праздник Тбилисоба. Мэрия Тбилиси организовала ряд мероприятий, которые проходили в парке Рики и на площади Орбелиани.

 На площади Орбелиани, около резиденции президента Грущии была установлена масштабная инсталляция квеври (керамическое изделие) и работал винный магазин. Звучала музыка разных жанров, прошли концерты, шоу, театрализованные представления, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Праздник Тбилисоба возвращает меня в детство, и я ощущаю бесконечное счастье. Этот праздник дал мне возможность хотя бы ненадолго забыть о тяготах сегодняшних дней", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" посетительница фестиваля Карина Беридзе.

Особой популярностью пользовалась гастрономическая активность "Попробуй Тбилиси на вкус" и рынки, организованные предпринимателями. Но многие гости фестиваля пожаловались на цены.

"Небольшой шашлык из окорочка с печеной картофелиной на круглом армянском лаваше стоил 15 лари (около 5,5 доллара), пряник в глазури на палочке от 5 до 9 лари (около 2-3,3 доллара), цветочек из шарика – 3 лари (около 1 доллара)", – обратила внимание корреспондента "Кавказского узла" Ирина Иванова.

"Аттракционы по 10 лари (около 3,5 доллара) в основном, пеламуши стаканчик – 3 лари (около 1 доллара), чурчхелы – 4-5 лари (около 1,4-1,8 доллара), тхлапи – 5 лари (около 1,8 доллара)", – отметила корреспонденту "Кавказского узла" Кристина Овян.

"Две порции шашлыка, два кябаба, соленое, сыр, хлеб, ткемали, сацебели, литр вина и "Кока кола" обошлось в 145 лари (около 53 доллара)", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Лали Осидзе.

Некоторые гости фестиваля остались довольны ценами. "У Дворца спорта большой шампур – 15 лари, три шампура на четырех человек было больше, чем достаточно, и мы объелись. Были по 12 лари, но они маленькие уже", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Юлия Покатило.

"Не цены, а праздник души", – заявила местная жительница Инга Ломинадзе.

Во время фестиваля мэр Тбилиси Каха Каладзе присвоил звание почетного гражданина Тбилиси 25 местным жителям, в том числе тренеру сборной Грузии Вилли Санили и актеру Зурабe Кипшидзе, который в 1976 году окончил ВГИК (мастерская Герасимова и Макаровой). Каладзе обратился к собравшимся на церемонии награждения и поздравил почетных тбилисцев с новым статусом.

"Тбилиси украшают выдающиеся люди. Прежде всего, хочу от всей души поблагодарить всех, кто своими достижениями и ежедневным трудом вкладывает по одному кирпичику в развитие Тбилиси. Конечно, мы не могли бы предоставить статус почетного гражданина Тбилиси всем, получить наше искреннее уважение и благодарность", – сказал Каладзе, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Праздник завершился концертом в парке Рике.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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