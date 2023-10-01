Жители Грузии отпраздновали Тбилисобу

01 октября 2023, 22:52

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День столицы Грузии «Тбилисоба» отметили марафоном, ярмарками и концертами.

Как сообщал «Кавказский узел», Тбилисоба отмечается в первые выходные октября.

Празднование продолжалось два дня, сообщает корреспондент «Кавказского узла». В Тбилиси праздник проходил в парке Рике, на площади Орбелиани, на улицах Атонели, Пурцеладзе и Пхови, а также на территории Абанотубани и во Дворце государственных церемоний Грузии.

Более тысячи человек участвовали в марафоне. Среди женщин первое место заняла украинка Наталья Семенович, среди мужчин первое место занял Aлканоглу Ахмет из Турции.

Каждый ребенок, бежавший марафон получил большую медаль. Как рассказал корреспонденту Кавказского узла 13-летний Андрей, он уже пятый год участвует в марафоне и будет бежать марафон, когда станет взрослым. Из-за марафона был перекрыт проспект Руставели и площадь Свободы.

Мемориальный дом-музей Союза музеев Тбилиси имени Николоза Бараташвили организовал пешеходную экскурсию, участники которой узнали об историях района Старого Тбилиси церкви Анчисхати.

Работали ярмарки агропродукции из разных регионов страны. Традиционно грузинские фермеры привезли на продажу молодое вино, мачари, чачу, мясо, сладости, фрукты, овощи, мед и другие лакомства.

Впервые Тбилисибу отметили в 1979 году. Праздник стал ежегодным, но его не проводили во время гражданской войны и во время ограничений из-за коронавируса.

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