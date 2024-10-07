Тбилисоба
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Тбилисоба - ежегодный осенний праздник в Грузии, посвященный сбору урожая и городу Тбилиси. О празднике, который стал фестивалем грузинской культуры, рассказывается в справке “Кавказского узла”.
История появления праздника
День Тбилиси в Грузии отмечается с 1979 года. Поводом для его введения стал юбилей города – именно на этот год выпал 1500-й день основания столицы Грузии 1.
Инициатором проведения праздника стал грузинский путешественник, краевед и журналист Гванджи Силованович Мания. В ноябре 1976 года он опубликовал в газете «Тбилиси» статью с предложением проводить праздник с названием «Тбилисоба» как фестиваль грузинской культуры. Через год власти приняли решение учредить «Тбилисобу» и впервые провели его 28 октября 1979 года 2.
До 1988 года он проводился ежегодно. Праздник планировали на начало октября, его середину или конец в зависимости от сроков сбора урожая винограда, которые полностью зависят от погодных условий 3.
Из-за политического кризиса и войны в Грузии с 1988 и до 1994 года Тбилисоба не проводилась.
11 октября 1995 года традиция возобновилась. К этой дате над городом на горе Мтацминда была установлена статуя «Матери Картли» (Матери Грузии) 4.
С 2004 года Тбилисоба стала не только праздником урожая, фактически превратившись в фестиваль искусств. С 2018 года «Тбилисоба» проводится в первый выходной октября.
«Тбилисобу» празднуют и в других городах, например, в Москве, Киеве, Минске, Варшаве...
В течение 2020 году праздник из-за пандемии коронавируса не проводили. В 2021 году отмена празднования Тбилисобы была связана со смертью людей при обрушении жилого дома в Батуми.
В 2024 году Тбилисоба прошла 5 и 6 октября. В городе традиционно были организованы концерты, шоу, и фестивали в парке Рики и на площади Орбелиани. Около резиденции президента Грузии была установлена масштабная инсталляция квеври (керамическое изделие). Гости праздника в этом году указали на высокие цены в на еду, напитки и аттракционы.
Фестиваль еды и искусства
Во время Тбилисобы в городе проходят ярмарки, праздник вина, концерты, театральные и танцевальные представления, костюмированные шествия и спортивные мероприятия. Заканчивается Тбилисоба гала-концертом 5.
Главные мероприятия, как правило, проходят в Старом Тбилиси - в парке Рике, на площади Орбелиани, на территории Абанотубани.
На городских площадках проходят фестивали национальной и уличной еды, позволяющие гостям погрузиться в аутентичную культуру и кухню Грузии. Из регионов на ярмарку Тбилисобы местные производители привозят фрукты, овощи, мед, сыры, молодое вино, чачу, мясо и другие продукты.
Взрослые и дети могут пробовать национальные блюда, участвовать в многочисленных мастер-классах, услышать лекции, посвященные национальным обычаям 6.
В городе специально обустраивают деревянные столы для еды и сцены для выступлений артистов и музыкантов. Во время праздника можно увидеть мюзиклы, выставки и инсталляции, связанные с грузинскими обычаями.
Одним из традиционных номеров праздника является давка винных ягод в парке Рике на фестивале вина. Другим - плот с музыкантами, исполняющими городские тбилисские песни, который проплывает по реке Кура 7.
Театральные костюмированные представления и сценки из истории старого Тифлиса показывают в Абанотубани, районе серных бань, и Ортачала. Там же ставят палатки, посвященные этносам, проживающим в Тбилиси. Греки, езиды, чеченцы и ассирийцы привозят на ярмарку национальную одежду, украшения, предметы быта, исполняют национальные песни.
Почетный гражданин Тбилиси
На Тбилисобе проходит церемония награждения людей, проявивших себя в самых разных областях званием «Почетный гражданин Тбилиси». Вместе со званием избранным представителям вручают символические ключи от грузинской столицы как знак того, что Тбилиси является их домом.
Это звание в разные годы получали политики, спортсмены, художники, музыканты, общественные деятели. Среди них режиссер Георгий Товстоногов, певица Нани Брегвадзе, художник Ладо Гудиашвили, кардиохирург Владимир Бураковский, кинорежиссер Лев Кулиджанов, поэт Григол Абашидзе 8.
Примечания
- В Тбилиси отмечают День города // ТАСС, 30.09.2023
- Тбилисоба, празднование 1500-летней истории города // Itinary.com, 2018
- Праздник «Тбилисоба»: история возникновения и сегодняшний день // kartvelebi.ru, 09.10.2017
- Там же
- Тбилиси отмечает праздник города // Sova.news, 30.09.2023
- Столица Грузии отмечает праздник «Тбилисоба» // Эхо Кавказа, 30.09.2023
- Тбилисоба – главный грузинский праздник // https://madloba.info, 2023
- Праздник «Тбилисоба»: история возникновения и сегодняшний день // kartvelebi.ru, 09.10.2017