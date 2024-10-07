Тбилисоба

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Тбилисоба - ежегодный осенний праздник в Грузии, посвященный сбору урожая и городу Тбилиси. О празднике, который стал фестивалем грузинской культуры, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

История появления праздника

День Тбилиси в Грузии отмечается с 1979 года. Поводом для его введения стал юбилей города – именно на этот год выпал 1500-й день основания столицы Грузии .

Инициатором проведения праздника стал грузинский путешественник, краевед и журналист Гванджи Силованович Мания. В ноябре 1976 года он опубликовал в газете «Тбилиси» статью с предложением проводить праздник с названием «Тбилисоба» как фестиваль грузинской культуры. Через год власти приняли решение учредить «Тбилисобу» и впервые провели его 28 октября 1979 года .

До 1988 года он проводился ежегодно. Праздник планировали на начало октября, его середину или конец в зависимости от сроков сбора урожая винограда, которые полностью зависят от погодных условий .

Из-за политического кризиса и войны в Грузии с 1988 и до 1994 года Тбилисоба не проводилась.

11 октября 1995 года традиция возобновилась. К этой дате над городом на горе Мтацминда была установлена статуя «Матери Картли» (Матери Грузии) .

С 2004 года Тбилисоба стала не только праздником урожая, фактически превратившись в фестиваль искусств. С 2018 года «Тбилисоба» проводится в первый выходной октября.

«Тбилисобу» празднуют и в других городах, например, в Москве, Киеве, Минске, Варшаве...

В течение 2020 году праздник из-за пандемии коронавируса не проводили. В 2021 году отмена празднования Тбилисобы была связана со смертью людей при обрушении жилого дома в Батуми.

В 2024 году Тбилисоба прошла 5 и 6 октября. В городе традиционно были организованы концерты, шоу, и фестивали в парке Рики и на площади Орбелиани. Около резиденции президента Грузии была установлена масштабная инсталляция квеври (керамическое изделие). Гости праздника в этом году указали на высокие цены в на еду, напитки и аттракционы.

Фестиваль еды и искусства

Во время Тбилисобы в городе проходят ярмарки, праздник вина, концерты, театральные и танцевальные представления, костюмированные шествия и спортивные мероприятия. Заканчивается Тбилисоба гала-концертом .

Главные мероприятия, как правило, проходят в Старом Тбилиси - в парке Рике, на площади Орбелиани, на территории Абанотубани.

На городских площадках проходят фестивали национальной и уличной еды, позволяющие гостям погрузиться в аутентичную культуру и кухню Грузии. Из регионов на ярмарку Тбилисобы местные производители привозят фрукты, овощи, мед, сыры, молодое вино, чачу, мясо и другие продукты.

Взрослые и дети могут пробовать национальные блюда, участвовать в многочисленных мастер-классах, услышать лекции, посвященные национальным обычаям .

В городе специально обустраивают деревянные столы для еды и сцены для выступлений артистов и музыкантов. Во время праздника можно увидеть мюзиклы, выставки и инсталляции, связанные с грузинскими обычаями.

Одним из традиционных номеров праздника является давка винных ягод в парке Рике на фестивале вина. Другим - плот с музыкантами, исполняющими городские тбилисские песни, который проплывает по реке Кура .

Театральные костюмированные представления и сценки из истории старого Тифлиса показывают в Абанотубани, районе серных бань, и Ортачала. Там же ставят палатки, посвященные этносам, проживающим в Тбилиси. Греки, езиды, чеченцы и ассирийцы привозят на ярмарку национальную одежду, украшения, предметы быта, исполняют национальные песни.

Почетный гражданин Тбилиси

На Тбилисобе проходит церемония награждения людей, проявивших себя в самых разных областях званием «Почетный гражданин Тбилиси». Вместе со званием избранным представителям вручают символические ключи от грузинской столицы как знак того, что Тбилиси является их домом.

Это звание в разные годы получали политики, спортсмены, художники, музыканты, общественные деятели. Среди них режиссер Георгий Товстоногов, певица Нани Брегвадзе, художник Ладо Гудиашвили, кардиохирург Владимир Бураковский, кинорежиссер Лев Кулиджанов, поэт Григол Абашидзе .

Примечания