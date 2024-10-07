Военный из Ростовской области осужден за отказ ехать на Украину

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Суд в Новочеркасске приговорил к двум годам и трем месяцам заключения военнослужащего-контрактника Юрия Измайлова, который отказался от участия в военной операции на Украине, пояснив, что устал от тягот и лишений службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий-контрактник Юрий Измайлов в январе текущего года отказался направляться в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. В суде он заявил, что после приказа должен был сразу направиться в зону СВО, но этого не сделал, поскольку устал от тягот и лишений службы.

Новочеркасский гарнизонный суд приговорил Измайлова к двум годам и трем месяцам лишения свободы в колонии поселении, указано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Комментариев от представителей Юрия Измайлова не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 февраля стало известно, что суд в Дагестане приговорил к двум годам и двум месяцам заключения контрактника Эдгара Ибадуллаева за отказ ехать на Украину, а 18 сентября стало известно, что мобилизованные из Северной Осетии Александр Гречишкин и Алексей Ефанов осуждены за отказ от участия в военной операции.

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