18 сентября 2024, 19:13

Двое военных из Северной Осетии получили сроки за отказ ехать на Украину

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Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобы на приговоры мобилизованным из Северной Осетии Александру Гречишкину и Алексею Ефанову, приговоренным к сроку в колонии-поселении за отказ от участия в военной операции.

Как писал "Кавказский узел", наказание за неисполнение приказа, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий", составляет от двух до 10 лет лишения свободы. Соответствующие части 2.1 и 2.2 статьи 332 УК РФ были введены 24 сентября 2022 года, после объявления частичной мобилизации. По этой статье, в частности, суд в Волгограде приговорил контрактника Вячеслава Пикалова к двум годам колонии-поселения.

Южный окружной военный суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговоры мобилизованным из Северной Осетии Александру Гречишкину и Алексею Ефанову, каждого из которых Владикавказский гарнизонный суд признал виновным по части 2.1 статьи 332 УК РФ и приговорил к двум годам и трем месяцам колонии-поселения.

Приговоры оставлены без изменения, указано в карточках дел Гречишкина и Ефанова, размещенных на сайте суда.

Часть 2.1 статьи 332 УК РФ предусматривает от двух до трех лет лишения свободы.

По данным суда, военнослужащие отказались отправиться в зону военной операции для участия в боевых действиях. Защита обжаловала приговоры, но апелляционная инстанция оставила их в силе.

"Приговор гарнизонного военного суда является законным, обоснованным и справедливым, а потому оснований для его отмены, о чем ставится вопрос в апелляционной жалобе защитника, не имеется", - указано в тексте апелляционного постановления, размещенного сегодня в карточке дела Гречишкина.

Аналогичная мотивировка приведена в тексте апелляционного постановления, размещенного сегодня в карточке дела Ефанова.

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Примечание:

"Юристы разъяснили риски для военных за отказ ехать на Украину", "Ростовскому военному отказано в освобождении из-под стражи из-за родственников на Украине", "Кубанские адвокаты объяснили правовую логику продолжения мобилизации".

Автор: "Кавказский узел"

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