Военный из Дагестана осужден за отказ ехать на Украину

07 февраля 2024, 04:16

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Контрактник Эдгар Ибадуллаев отказался отправиться в зону военных действий на Украине, ссылаясь на необходимость лечения и наличие двух малолетних детей. Суд счел его виновным в неисполнении приказа и приговорил к сроку в колонии-поселения.

Военнослужащий контрактной службы из Дагестана Эдгар Ибадуллаев осужден за отказ принять участие в специальной военной операции на Украине.

Дело Эдгара Ибадуллаева рассматривал Махачкалинский гарнизонный военный суд, пишут 6 февраля "Кавказ.Реалии"*.

В приговоре, опубликованном на сайте суда, говорится, что Ибадуллаев обвинен в совершении преступления по части 2.2 статьи 332 УК РФ 1 . Сообщается, что 27 января 2023 года он, находясь на построении личного состава в войсковой части, а затем 21 июля того же года, находясь в помещении штаба, "отказался выполнить отданный в установленном порядке в условиях вооруженного конфликта приказ командира войсковой части <...> об убытии к месту проведения специальной военной операции для выполнения специальных задач".

Подсудимый свою вину признал, но отметил при этом, что "его действия не причинили существенный вред интересам службы и не повлекли тяжкие последствия". При этом от дачи показания он отказался.

Из показаний, которые были даны им в ходе предварительного следствия, следует, что от поездки в зону СВО он отказался, так как ему необходимо домашнее лечение, а также из-за наличия у него малолетних детей, которых не с кем оставить. Бывшая супруга военнослужащего подтвердила, что после расторжения брака в июле 2023 года суд определили место жительства Ибадуллаева место жительства двух малолетних сыновей. При этом она отметила, что в случае, если бывший супруг поехал бы в зону СВО, она готова воспитывать детей.

Суд признал Ибадуллаева виновным в совершении преступления по указанной статье и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года и два месяца в колонии-поселении.

"Кавказский узел" писал, что после объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, однако неизвестно, на какой период она объявлена, заявили в сентябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября 2022 года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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