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10:13, 6 октября 2024

Планируемое повышение цен на хлеб вызвало недовольство жителей Дагестана

Хлеб на полках магазина в Махачкале. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=mbdBF--yrVk

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Производители хлебобулочных изделий Дагестана заявили, что будут вынуждены поднять цены на свою продукцию из-за роста стоимости горюче-смазочных материалов и запчастей для оборудования. Жители республики, комментируя это сообщение в соцсети, посетовали, что в Дагестане цены растут повсеместно, а зарплаты остаются на прежнем уровне.

Как информировал "Кавказский узел", Дагестан регулярно оказывается в лидерах антирейтингов среди регионов по уровню доходов населения. В частности, 20 мая исследователи отметили, что зарплата половины жителей республики превысит 100 тысяч рублей не ранее чем через 13,2 года.

24 февраля 2023 года Росстат опубликовал данные, согласно которым около 21% суммы общей задолженности по зарплатам в России приходилось на Дагестан. Республика стала единственным регионом страны, где были сорваны сроки выплаты зарплаты бюджетникам.

По данным производителей хлебобулочных изделий, в Дагестане выросли цены на горюче-смазочные материалы, запчасти и расходные материалы для технологического оборудования, коммунальные услуги. Также подорожали и компоненты хлебного теста, тара, вырос уровень зарплат. Все это подводит ситуацию с ценами на хлеб к их повышению. Минсельхоз и Минпромторг Дагестана пытаются найти способ сдержать цены на хлеб, передало 3 октября РИА "Дагестан".

Пост о том, что производители хлебобулочных изделий подняли вопрос о повышении цен на хлеб в Дагестане, был опубликован 4 октября в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 204 тысяч пользователей. На 10.00 мск 6 октября эта запись набрала 62 отметки с реакцией пользователей и 159 комментариев.

"А хлеб нормальный производить не думают они, производители?" – спросил Али Беков.

"Булка 45 рублей. Что они в этот хлеб кроме соли и дрожжей добавляют? Там что ингредиенты из мишленовского ресторана? Я больше чем уверен, что хороший пищевой технолог и экономист очень быстро определят настоящую цену с учётом ГСМ и техобслуживания машин", – написал пользователь Hani Salaam.

"То есть хлеб за 50 рублей – это кошмар, а сливочное масло по 1300 рублей за килограмм никого не пугает?" – задался вопросом Radzhab Kuramagomedov.

"А зарплаты повысили?" – написал Казимагомед Зайналов.

"В Дагестане практически всё дорожает", – отметил Умар Ибн Аль Хаттаб.

"В Дагестане все дорожает. Ежегодно на Новый год, на Ураза-байрам и на Курбан-байрам цены растут, а средняя зарплата до сих пор в некоторых городах 20 тысяч", – заявил пользователь с ником Ин Ка.

Напомним, в октябре 2022 года правительство Дагестана решило увеличить на 4% зарплату некоторым категориям госслужащих. Пользователи соцсетей сочли мизерным это повышение. Столь незначительная прибавка к зарплате не соответствует росту цен, заявили они.

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Автор: "Кавказский узел"

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