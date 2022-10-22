Пользователи соцсетей сочли мизерным повышение зарплат госслужащим в Дагестане

22 октября 2022, 20:05

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Правительство Дагестана приняло решение увеличить на 4% зарплаты некоторым категориям госслужащих. Столь незначительное повышение зарплат совершенно не соответствует росту цен, указали пользователи соцсетей.

"Кавказский узел" писал, что Дагестан занял 78-е место в рейтинге регионов России по материальному благополучию за 2021 год, составленном РИА "Новости". Последнее место рейтинга заняла Ингушетия, набравшая лишь один балл из 100. Наилучшая ситуация среди регионов юга России - в Краснодарском крае, который поднялся в рейтинге на 27-ю строчку.

На 4% вырастет зарплата работников государственных учреждений Дагестана, однако повышения дождутся не все, сообщило 21 октября правительство Дагестана в своем Telegram-канале.

Постановление о повышении зарплат, подписанное врио председателя правительства Дагестана Русланом Алиевым опубликовано на сайте кабмина республики. Согласно документу, органам исполнительной власти поручено, а органам местного самоуправления муниципалитетов – рекомендовано обеспечить с 1 октября повышение на 4% окладов, ставок зарплаты работников госучреждений. Повышение зарплаты не коснется тех госслужащих, которые получают меры господдержки по указам президента России "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" и "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", следует из текста документа.

Публикацию об этом перепостил, в частности, Telegram-канал "Что там у дагестанцев", на который подписаны 52 766 человек. К 19.50 мск запись набрала 15 комментариев. "Ключевое слово - рекомендуется", - отметил пользователь 777. "Лучше цены на продукты и одежду не повышайте. И оставьте зарплаты как есть", - указал пользователь Тишина. "Самим не стыдно озвучивать такие цифры", - возмутилась Iraida5910.

Аналогичная публикация в Instagram*-паблике "Новости Дагестана", у которого насчитывается 194 тысячи подписчиков, набрала к 19.50 мск 122 отметки "нравится" и 22 комментария.

Пользователи сети сочли такое повышение недостаточным. "Толк от этих 4 процентов, если все поднялось на 50 процентов", - написал chapalah__555. "Не стыдно им? Копейки", - отметил geran_q. "Значит, ждите подорожание всего", - предположил axmed1484. "Ого! Теперь на продукты хватит, спасибо", - написала пользователь dja_mili_official, добавив смайлики.

"Кошмар! Зарплаты поднимают на 4%, а цены выросли как минимум на все 40%. И вот как людям выживать, как людям семьи свои кормить? Ужас, что творится! До каких пор будет продолжаться ежедневный рост цен абсолютно на всё? Зарплаты и пенсии у людей вообще не растут! Мой муж с травмой позвоночника уже несколько месяцев в больнице, я с детьми осталась одна без средств к существованию. Близких и родных у нас нет, помощи не у кого просить. Мою карточку заблокировали, т.к не смогла платить за кредит. Слёзы на глазах каждый день, не могу купить детям даже продуктов", - пожаловалась olechka_mili55.

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