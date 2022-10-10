Ингушетия стала аутсайдером рейтинга регионов России по материальному благополучию

10 октября 2022, 05:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Последнее место рейтинга по материальному благополучию населения заняла Ингушетия, набравшая лишь один балл из 100. Наилучшая ситуация среди регионов юга России - в Краснодарском крае, материальное благополучие жителей которого оценивается в 43,77 балла.

Как писал "Кавказский узел", по данным за первое полугодие 2022 года самые низкие зарплаты получали жители Грозного, Майкопа, Черкесска, Нальчика, Владикавказа и Элисты.

РИА "Новости" опубликовало сегодня, 10 октября рейтинг регионов России по материальному благополучию за 2021 год.

За основу рейтинга взяты данные Росстата и Центрального банка России. При составлении рейтинга учитывались отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячные объемы вкладов в банках на жителя, доля населения с доходами ниже черты бедности, доля семей, которые могут приобрести квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами более 60 тысяч рублей в месяц. Каждому региону России присвоен определенный рейтинговый балл от 100 до 0.

Среди регионов юга России самый большой балл получил Краснодарский край, занявший 27 место (43,77 балла). Значительно отстает от него Ростовская область, занявшая 41 место с 36,89 балла. Волгоградская область расположилась на 49 месте (34,55 балла), Адыгея - на 63 месте (28,69 балла), Астраханская область - на 65 месте (27,33 балла), Ставропольский край - на 66 месте (27,03 балла),Северная Осетия - на 72 месте (21,96 балла), Дагестан - на 78 месте (16,28 балла), Кабардино-Балкария - на 79 месте (12,42 балла), Чечня - на 80 месте (8,86 балла), Калмыкия - на 82 месте (6,94 балла), Карачаево-Черкесия - на 83 месте (5,93 балла).

Аутсайдером рейтинга стала Ингушетия, чей уровень материального благосостояния эксперты оценили в 1 балл. Для сравнения, лидер рейтинга - Ямало-Ненецкий автономный округ - набрал 100 баллов из 100 возможных.

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