Военный из Каспийска убит в зоне СВО

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Младший сержант Сайпутдин Ахмедов из Каспийска убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 1051-го бойца из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", на 4 октября стало известно, что на Украине убиты Айнутдин Гаджиев и Осман Пайзулаев из Казбековского района. С начала специальной военной операции (СВО) официально были признаны убитыми не менее 1050 военных из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Младший сержант Сайпутдин Ахмедов убит в зоне военной операции на Украине. Глава Каспийска Борис Гонцов передал родственникам военнослужащего орден Мужества, которым он награжден посмертно, сообщил 3 октября в своем телеграм-канале филиал госфонда "Защитники Отечества" в Дагестане.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1051-го бойца из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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