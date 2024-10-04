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05:57, 4 октября 2024

Два военных из Дагестана убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Айнутдин Гаджиев и Осман Пайзулаев убиты на Украине, сообщила администрация Казбековского района. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми не менее 1050 военных из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел",  к 3 октября представители властей и силовых структур официально подтвердили, что на Украине убиты как минимум 1048 бойцов из Дагестана.

Имена еще двух убитых военных из Дагестана, Айнутдина Гаджиева и Османа Пайзулаева, стали известны из отчета об открытии памятных парт в школе поселка Дубки Казбековского района, опубликованного в телеграм-канале муниципальной администрации. 

По сообщению чиновников, в той же Дубкинской средней школе открыта памятная парта в честь Расула Дадаева, который был объявлен убитым еще 10 июля.

Таким образом, убитыми на Украине официально признаны не менее 1050 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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