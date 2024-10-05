Участник турфорума в Минводах арестован на пять суток

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Суд арестовал на пять суток за мелкое хулиганство Леонида Алексеева, который был задержан после появления на "Форуме туристических территорий" в Минводах в свитшоте с надписью "Пути творчества". Алексеев отрицает вину.

Как писал "Кавказский узел", полицейские в Минводах задержали и оставили в отделе на ночь - до суда - Леонида Алексеева, который работал на "Форуме туристических территорий" в свитере с надписью: "Пути творчества".

Задержанного из-за свитшота «Пути творчества» Леонида Алексеева арестовали на пять суток. Суд в Минеральных водах признал его виновным в мелком хулиганстве. Силовики указали в протоколе, что перед задержанием Алексеев использовал ненормативную лексику и и размахивал руками, но сам Алексеев отрицает это, сообщил 4 октября правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

На сайте Минераловодского горсуда указано, что дело Алексеева было передано в суд сегодня. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в карточке дела.

На свитшоте "Пути творчества", выпущенном Ильей Варламовым*, изображена обложка пятого номера одноименного литературно-художественного журнала, который издавался в 1919-1920 годы в Харькове.

"Кавказский узел" писал также, что администрация православной гимназии во Владикавказе уволила преподавательницу, которая пришла в учебное заведение в синей блузке и желтой юбке.

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