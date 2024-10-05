RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:01, 5 октября 2024

Участник турфорума в Минводах арестован на пять суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал на пять суток за мелкое хулиганство Леонида Алексеева, который был задержан после появления на "Форуме туристических территорий" в Минводах в свитшоте с надписью "Пути творчества". Алексеев отрицает вину.

Как писал "Кавказский узел", полицейские в Минводах задержали и оставили в отделе на ночь - до суда - Леонида Алексеева, который работал на "Форуме туристических территорий" в свитере с надписью: "Пути творчества".

Задержанного из-за свитшота «Пути творчества» Леонида Алексеева арестовали на пять суток. Суд в Минеральных водах признал его  виновным в мелком хулиганстве. Силовики  указали  в протоколе, что перед задержанием  Алексеев использовал ненормативную лексику и и размахивал руками, но сам Алексеев отрицает это, сообщил 4 октября правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

На сайте Минераловодского горсуда указано, что дело Алексеева было передано в суд сегодня. "Вынесено постановление о назначении административного наказания", - говорится в карточке дела.

Скриншот с сайта Ильи Варламова* https://varlamov.ru/4200270.htmlНа свитшоте "Пути творчества", выпущенном Ильей Варламовым*, изображена обложка пятого номера одноименного литературно-художественного журнала, который издавался в 1919-1920 годы в Харькове.  

"Кавказский узел" писал также, что администрация православной гимназии во Владикавказе уволила преподавательницу, которая пришла в учебное заведение в синей блузке и желтой юбке. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:24, 4 октября 2024
Трое полицейских из Карачаево-Черкесии обвинены в избиении местного жителя
13:09, 4 октября 2024
Обвинение запросило четыре года колонии для Асхабали Алибекова
09:38, 4 октября 2024
Беспилотник уничтожен в Ростовской области
05:57, 4 октября 2024
Два военных из Дагестана убиты на Украине
02:06, 4 октября 2024
Жительница Адыгеи осуждена за оскорбление силовика
21:42, 3 октября 2024
Два бойца из Краснодарского края убиты на Украине
Все события дня
Новости
Обстановка по заправке в Новом Хушете после взрыва. Стоп-кадр видео РГВК "Дагестан" от 27.09.24, https://t.me/RGVKDAGESTAN/32974
05 октября 2024, 01:07
Власти Дагестана отчитались о выплатах семьям погибших при взрыве на заправке
Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Игорем Нагавкиным.
05 октября 2024, 00:17
Нагавкин получил предписание явиться в колонию-поселение
Инал Шогенов. Скриншот фото из Telegram-канала отделения фонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии от 01.08.24, https://t.me/fond_ZO_kbr/2140
04 октября 2024, 23:21
Три бойца из Кабардино-Балкарии убиты в военной операции
04 октября 2024, 22:24
Трое полицейских из Карачаево-Черкесии обвинены в избиении местного жителя
Зарема Мусаева с именным бейджем. Скриншот фото из Telegram-канала "Команды против пыток" (признана иноагентом) от 15.05.24, https://t.me/no_torture/3255
04 октября 2024, 21:39
Зарема Мусаева получила второе взыскание в колонии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
22:10, 22 августа 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Тщетные усилия. Поиски администрации Кавминвод привели активистов в суд
Фото
17:52, 28 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Время собирать камни. На Кавминводах начали изымать у частников земельные участки в курортной зоне
Фото
18:06, 27 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
4
о реакции пятигорского мэра на лезгинку
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
22:10, 22 августа 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Тщетные усилия. Поиски администрации Кавминвод привели активистов в суд
Фото
17:52, 28 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Время собирать камни. На Кавминводах начали изымать у частников земельные участки в курортной зоне
Фото
18:06, 27 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
4
о реакции пятигорского мэра на лезгинку
Фото
14:32, 21 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
На Кавминводах требуют восстановить администрацию особо охраняемого курортного региона
Фото
12:54, 8 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Свалка. Жителя Кавминвод оштрафовали за нанесенный экологический ущерб
Аналитика
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Темы дня
Апелляционный суд в Новороссийске. Фото корреспондента "Кавказского узла"
04 октября 2024, 19:23
Суд оставил в силе арест Натальи Федоренко

Флаги Грузии и Евросоюза. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru
04 октября 2024, 15:29
Евросоюз прекратил контакты с правительством Грузии

Асхабали Алибеков. Cкриншот видео "Дикий десантник" https://www.youtube.com/watch?v=Xf4kH0cCmKE
04 октября 2024, 13:09
Обвинение запросило четыре года колонии для Асхабали Алибекова

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.currenttime.tv/a/srok-i-deportatsiya-movlaeva/32622725.html
04 октября 2024, 11:35
Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше