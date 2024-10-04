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05:03, 4 октября 2024

Участник турфорума в Минводах задержан за свитер "Пути творчества"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские в Минводах задержали и оставили в отделе на ночь до суда Леонида Алексеева, который работал на «Форуме туристических территорий» в свитере с надписью «Пути творчества».

По словам знакомых Алексеева, он пришел в выставочный центр «МинводыЭКСПО» днем 3 октября, чтобы работать на одном из стендов, но на его свитер обратили внимание сотрудники ФСО. Приехавшие вскоре полицейские задержали его. 

Вместе с Алексеевым были задержаны еще четыре человека, которые стояли за тем же стендом. Их доставили в отдел, опросили и отпустили, Алексеева же оставили на ночь, сообщив, что 4 октября отвезут в суд. При этом правоохранители не пояснили, какое правонарушение ему вменяют, сообщил правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

Скриншот с сайта Ильи Варламова* https://varlamov.ru/4200270.htmlНа свитшоте «Пути творчества», выпущенном Ильей Варламовым*, изображена обложка пятого номера одноименного литературно-художественного журнала, который издавался в 1919—1920 годах в Харькове.  

"Кавказский узел" писал также, что администрация православной гимназии во Владикавказе уволила преподавательницу, которая пришла в учебное заведение в синей блузке и желтой юбке. 

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Автор: "Кавказский узел"

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