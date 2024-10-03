Учитель гимназии во Владикавказе уволена за сине-желтую одежду
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Администрация православной гимназии во Владикавказе уволила одну из преподавательниц после того, как она пришли в учебное заведение в блузке синего цвета и юбке желтого цвета, сообщили источники.
По словам протодиакона Андрея Кураева*, преподавательница младших классов православной гимназии имени Колиева во Владикавказе Светлана Коцоева пришла в начале учебного года на линейку в синей блузке и желтой юбке и была из-за этого позже уволена.
Одежда Коцоевой привлекла внимание одного из представителей духовенства, который присутствовал на линейке, он потребовал от администрации гимназии уволить преподавательницу, передал 2 октября правозащитный проект "ОВД Инфо"*.
Директор гимназии сообщил после линейки Коцоевой, что она должна написать заявление об увольнении, поскольку гимназия находится "под юрисдикцией епархии". Коллеги Коцоевой выступили в ее защиту. 8 сентября они посетили службу, которую вел представитель духовенства, присутствовавший на линейке. Но, несмотря на их обращение, Коцоева все равно была уволена, сообщил источник.
"Кавказский узел" также писал, что жители регионов юга России, в том числе Северной Осетии, регулярно подвергаются за дискредитацию армии. Так, 22 июня стало известно, что суд признал жителя Владикавказа Зелимхана Тогузова виновным в дискредитации армии за опубликованное видео и оштрафовал его.
В мае в отношении жительницы Владикавказа Теоны Келехсаевой было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии, ранее она уже была приговорена по этой статье к штрафу и принудительному лечению у психиатра.
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