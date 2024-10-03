Учитель гимназии во Владикавказе уволена за сине-желтую одежду

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Администрация православной гимназии во Владикавказе уволила одну из преподавательниц после того, как она пришли в учебное заведение в блузке синего цвета и юбке желтого цвета, сообщили источники.

По словам протодиакона Андрея Кураева*, преподавательница младших классов православной гимназии имени Колиева во Владикавказе Светлана Коцоева пришла в начале учебного года на линейку в синей блузке и желтой юбке и была из-за этого позже уволена.

Одежда Коцоевой привлекла внимание одного из представителей духовенства, который присутствовал на линейке, он потребовал от администрации гимназии уволить преподавательницу, передал 2 октября правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

Директор гимназии сообщил после линейки Коцоевой, что она должна написать заявление об увольнении, поскольку гимназия находится "под юрисдикцией епархии". Коллеги Коцоевой выступили в ее защиту. 8 сентября они посетили службу, которую вел представитель духовенства, присутствовавший на линейке. Но, несмотря на их обращение, Коцоева все равно была уволена, сообщил источник 1 .

"Кавказский узел" также писал, что жители регионов юга России, в том числе Северной Осетии, регулярно подвергаются за дискредитацию армии. Так, 22 июня стало известно, что суд признал жителя Владикавказа Зелимхана Тогузова виновным в дискредитации армии за опубликованное видео и оштрафовал его.

В мае в отношении жительницы Владикавказа Теоны Келехсаевой было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии, ранее она уже была приговорена по этой статье к штрафу и принудительному лечению у психиатра.

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