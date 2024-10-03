Арсен Каноков третий раз стал сенатором от Кабардино-Балкарии

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков своим указом назначил сенатором от правительства республики Арсена Канокова, продлив его полномочия в должности, которую тот занимает с 2013 года.

Как писал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября в Кабардино-Балкарии проходили выборы депутатов парламента, которым предстояло не позднее 23 октября проголосовать за кандидатуру главы республики. Сегодня депутаты избрали на второй срок главой республики Казбека Кокова.

Указ о наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Арсена Канокова подписал сегодня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, сообщил "Интерфакс".

"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя Кабардино-Балкарской Республики от исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики Канокова Арсена Башировича", - говорится в тексте документа, который опубликован на сайте главы республики.

Арсену Канокову принадлежал сгоревший 8 октября 2017 года в Подмосковье ТЦ "Синдика". В результате пожара Каноков лишился пятой части своего состояния, которое оценивалось в 500 миллионов долларов, сообщил телеканал "Дождь". Руководство рынка заявило, что арендаторы получат льготные места в новом торговом комплексе, построенном на месте сгоревшего.

Арсен Каноков известен критической позицией по поводу закона, согласно которому изучение государственных языков республик России осуществляется на добровольной основе. В июне 2018 года Каноков назвал его "непродуманным шагом". Пользователи соцсетей, ранее упрекнувшие депутатов из СКФО в трусости за отказ защищать родные языки, поддержали позицию сенатора. В сентябре 2018 года он был назначен исполняющим обязанности президента Адыгской международной академии наук.

В июне 2019 года Каноков поддержал задержанного в Нальчике руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко*, предложив освободить активиста из-под стражи под свое поручительство.

В мае 2020 года Каноков заявил, что "проблемы, доставшиеся в наследство от Кавказской войны, в частности возвращение потомков кавказских переселенцев на историческую родину, должны решаться на международном уровне путем переговоров с участием всех заинтересованных сторон" и призвал установить более гибкий подход к репатриации черкесов.

После начала военной операции на Украине включен в санкционные списки в частности Евросоюза, а также Австралии, Канады, США, Украины.

Арсен Каноков с 28 сентября 2005 года по 6 декабря 2013 года был главой Кабардино-Балкарии, а 25 декабря 2013 года парламент республики утвердил его своим представителем в Совете Федерации, говорится в его биографии, опубликованной в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

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