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13:10, 3 октября 2024

Коков переизбран главой Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Главой Кабардино-Балкарии на очередной пятилетний срок по результатам голосования депутатов остался Казбек Коков.

Как писал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября в Кабардино-Балкарии проходили выборы депутатов парламента, которым предстояло не позднее 23 октября проголосовать за кандидатуру главы республики. Депутаты назначили голосование за кандидатуру главы республики на 3 октября.

Парламент Кабардино-Балкарии переизбрал главой региона на второй срок Казбека Кокова, сообщает ТАСС.

Кандидатуру Кокова для назначения на должность главы Кабардино-Балкарии на очередной пятилетний срок поддержали все фракции парламента. Даже КПРФ и
СРЗП, у которых свои кандидаты — Ильяс Шаваев и Алексей Войтов, говорится в телеграм-канале "Газета Юга", насчитывающем 4366 подписчиков.

Напомним, Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарии: это Казбек Коков, депутат республиканского парламента Алексей Войтов и министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев. Федеральный центр не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, заявили перед выборами опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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