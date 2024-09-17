Определена дата выборов главы Кабардино-Балкарии

17 сентября 2024, 15:38

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Депутаты парламента Кабардино-Балкарии назначили голосование за кандидатуру главы республики на 3 октября.

Как писал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября в России проходили выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. В Кабардино-Балкарии проходили выборы депутатов парламента, которым предстоит не позднее 23 октября проголосовать за кандидатуру главы республики.

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарии: это действующий глава Казбек Коков, депутат республиканского парламента Алексей Войтов и министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев. Федеральный центр не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, заявили перед выборами опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии нового созыва на первом заседании рассмотрели вопрос о дате голосования по избранию главы республики, сообщает сегодня РИА «Кабардино-Балкария».

Председатель парламента Татьяна Егорова предложила назначить голосование на 3 октября. Депутаты единогласно проголосовали за эту дату, пишет агентство.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России". Материалы об этой избирательной кампании собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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