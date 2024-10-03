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06:48, 3 октября 2024

Суд во Владикавказе отказался рассматривать дело о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Промышленный районный суд Владикавказа вернул силовикам дело о дискредитации армии, которые те завели в отношении местного жителя Арсена Туаева за опубликованные им в Telegram комментарии.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители России, в том числе Северной Осетии, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Северной Осетии Арсен Туаев разместил в телеграм-канале комментарии, в которых силовики усмотрели признаки дискредитации армии и составили на него протокол.

Промышленный районный суд Владикавказа отказался рассматривать дело в отношении Туева, и вернул его материалы силовикам. Суд пояснил, что силовики не указали в протоколе место совершения правонарушения, и что материалы не содержат сведений о месте регистрации обвиняемого и о вручении либо направлении ему копии протокола о правонарушении, сообщается в карточке дела опубликованной на сайте суда.

В карточке дела уточняется, что Туаев обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Арсена Туаева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 22 июня стало известно, что суд признал жителя Владикавказа Зелимхана Тогузова виновным в дискредитации армии за опубликованное видео и оштрафовал его.

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Автор: "Кавказский узел"

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