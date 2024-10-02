Имена некоторых участников конфликта у офиса Wildberries остались неизвестными следствию

02 октября 2024, 10:06

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Следователи установили не всех участников конфликта со стрельбой у офиса Wildberries, следует из материалов уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", к 20 сентября 30 человек были заключены под стражу по делу о конфликтах у офисов Wildberries. Дело расследуется по статьям об убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, покушении на силовиков и самоуправстве.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов, еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Следователи установили не всех участников группы, которая причастна к стрельбе у офиса Wildberries, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на материалы дела об Абубакаре Висаригове.

Висаригов - один из фигурантов дела, он обвиняется в убийстве, покушении на убийство, посягательство на жизнь полицейского и незаконном ношении оружия, говорится в публикации.

"Висаригов А.З. обвиняется в совершении пяти преступлений, совершенных в составе организованной группы, не все участники которой до настоящего времени установлены; совершенные Висариговым преступления носят осознанный характер и направлены против общественной безопасности и общественного порядка, а также против порядка управления, в отношении неопределенного круга лица, совершены в присутствии сотрудников полиции", - цитирует агентство один из документов.

Напомним. 23 сентября во время встречи ингушской и чеченской делегаций в Москве депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями.

В свою очередь Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между Делимхановым и Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Материалы о ситуации вокруг Wildberries "Кавказский узел" публикует в подборке "Схватка Кадырова и Wildberries".

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