Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом под Краснодаром

30 сентября 2024, 11:51

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После столкновения автобуса и грузовика в станице Старокорсунской госпитализированы четыре человека, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 29 сентября крупный пожар произошел в станице Старокорсунской Краснодарского края после столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе. В автобусе находились болельщики ставропольского гандбольного клуба "Виктор", они возвращались домой после матча в Краснодаре. Пострадало не менее 25 человек, водитель грузовика погиб. Другие источники сообщили, что пострадало 30 человек.

В больницах остаются четверо пострадавших в результате столкновения грузовика с рейсовым автобусом в станице Старокорсунской. Состояние троих из них оценивается как тяжелое, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Большая часть болельщиков ставропольского гандбольного клуба "Виктор" уже находится в Ставрополе. Другая часть болельщиков, попавших в ДТП, выехала из Краснодара на микроавтобусе, сообщил сегодня клуб в своем телеграм-канале.

"Двое болельщиков остаются в больнице Краснодара", – сказано в публикации.

Напомним, по данным источников, авария произошла около 19.49 мск 29 сентября в станице Старокорсунская. Водитель грузовика сети розничных магазинов "Магнит" выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Всего из Краснодара ехали три автобуса с фанатами, фура врезалась в самый первый. У большинства пострадавших – сотрясения, ожоги и резаные раны.

После ДТП возник пожар, МЧС отчиталось, что он был потушен в 21.21 мск 29 сентября. В момент ДТП в автобусе находились 49 человек, за пассажирами, которые не пострадали, прибыл резервный автобус. На месте аварии были задействованы не менее 12 бригад скорой помощи. Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести были отправлены в стационары краевых медцентров, трое детей с травмами средней тяжести направлены в детскую краевую больницу.

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