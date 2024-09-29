При пожаре после ДТП с автобусом под Краснодаром пострадали не менее 25 человек

29 сентября 2024, 23:14

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В автобусе, который загорелся после столкновения с грузовиком на Кубани, находились болельщики ставропольского гандбольного клуба "Виктор", они возвращались домой после матча в Краснодаре. Пострадали не менее 25 человек, водитель грузовика погиб, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", после столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской Краснодарского края сегодня вечером произошел крупный пожар. Сообщалось, что как минимум, один человек погиб и восемь получили серьезные травмы.

В момент ДТП в автобусе находились 49 человек, 25 из них пострадали. Водитель грузовика погиб, сообщила местная администрация. Пострадавшие с травмами и ожогами разной степени тяжести доставлены в стационары краевых медицинских учреждений.

При этом по данным краевого ГУ МВД, число обратившихся за помощью врачей после ДТП с автобусом под Краснодаром возросло до 29 человек, передал ТАСС. Телеграм-канал Mash в 22.19 мск сообщил, что число пострадавших выросло до 30 человек, четверо пассажиров находятся в тяжелом состоянии, трое детей — в среднем.

За пассажирами, которые не пострадали, прибыл резервный автобус вместимостью 24 человека. Также решается вопрос об отправке людей на двух других автобусах (в Ставрополь всего следовало три автобуса), там есть свободные места, сообщается в телеграм-канале муниципального Центра управления города Краснодара.

По состоянию на 21.21 мск пожар полностью ликвидирован, говорится в телеграм-канале МЧС России.

По данным телеграм-канала SHOT, авария произошла около 19.49 мск в станице Старокорсунская. Водитель грузовика сети розничных магазинов «Магнит» выехал на встречную полосу и врезался в автобус с фанатами гандбольного клуба «Виктор», которые ехали после игры из Краснодара в Ставрополь. Всего из Краснодара ехали три автобуса с фанатами, фура врезалась в самый первый. У большинства пострадавших — сотрясения, ожоги и резаные раны, отмечает телеграм-канал в 22.45 мск.

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