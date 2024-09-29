Пассажиры рейсового автобуса стали жертвами крупного пожара на трассе под Краснодаром

29 сентября 2024, 21:15

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После столкновения грузовика и рейсового автобуса на трассе в станице Старокорсунской Краснодарского края произошел крупный пожар. Как минимум, один человек погиб и восемь получили серьезные травмы.

По данным МЧС Краснодарского края, огонь на месте ДТП распространился на 35 квадратных метрах.

По предварительной информации, водитель автобуса погиб, восемь его пассажиров получили травмы, в том числе три ребенка, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Оперативный штаб региона сообщил о девяти пострадавших. По его данным, на месте аварии рейсового автобуса и грузовика в районе задействованы уже 12 бригад скорой помощи. Шесть пострадавших с травмами и ожогами разной степени тяжести отправлены в стационары краевых медцентров, трое детей с травмами средней тяжести направлены в детскую краевую больницу.

Также на месте происшествия медицинские работники оказывают помощь пострадавшим с травмами, не требующими госпитализации, говорится в телеграм-канале оперштаба Кубани.

При этом по данным телеграм-канала Baza, сейчас известно о 22 пострадавших и одном погибшем — водителе фуры. Состояние четырех пострадавших врачи оценивают как тяжелое, отмечает источник.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11, из них семеро были госпитализированы.

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