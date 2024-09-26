Житель Ростовской области получил срок за поджог военкомата

26 сентября 2024, 18:49

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Морозовский районный суд признал хулиганством попытку поджога военкомата и приговорил обвиняемого Ивана Свистова к году и восьми месяцам колонии.

Как писал "Кавказский узел", 7 ноября 2023 года источники сообщили, что 50-летний житель Ростовской области совершил неудачную попытку поджога военкомата в Морозовске, после чего был задержан на месте силовиками. Утверждалось, что задержанный - житель хутора Степано-Саченский Милютинского района Иван Свистов.13 июля стало известно, что дело Свистова передано в суд. 25 июля суд арестовал его на шесть месяцев.

Суд в Морозовске признал Ивана Свистова виновным в покушении на умышленное повреждение чужого имущества и хулиганстве, сообщила сегодня пресс-служба Морозовского районного суда.

По версии следствия и суда, 6 ноября 2023 года Иван Свистов "вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство", и изготовил три бутылки с зажигательной смесью, после чего бросил их в стену военкомата в Морозовске. "Брошенные бутылки с горючей смесью, попав в стену, отскочили и упали, две из которых разбились и воспламенились. Возгорание было оперативно ликвидировано", - сообщила пресс-служба.

Свистов признал вину и раскаялся. Суд постановил приговорить Свистова к году и восьми месяцам колонии общего режима, указано в сообщении.

Как следует из карточки дела на сайте суда, приговор был вынесен 25 сентября.

Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине в Ростовской области неоднократно происходили поджоги административных зданий, в том числе военкоматов, в знак протеста против проведения СВО. В частности, 11 июля стало известно, что силовики задержали в Семикаракорске студента техникума, который, согласно версии следствия, направлялся к пункту сбора гуманитарной помощи, чтобы его поджечь, сообщили источники.

Представитель Генштаба Владимир Цимлянский 30 сентября 2022 года заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицироваться как теракты.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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