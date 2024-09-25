Гражданин Грузии задержан в Южной Осетии

25 сентября 2024, 05:05

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Силовики в Южной Осетии задержали гражданина Грузии, об этом уведомлены сопредседатели Женевских дискуссий, сообщила Служба госбезопасности Грузии.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так,17 сентября Служба госбезопасности Грузии сообщила, что силовики в Южной Осетии задержали двух граждан Грузии около линии разграничения.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Силовики около села Арцеви близ линии разграничения с Южной Осетией незаконно задержали гражданина Грузии, заявила Служба госбезопасности.

Согласно заявлению, СГБ активировала «горячую линию» миссии наблюдателей ЕС и уведомила сопредседателей Женевских международных дискуссий и международных партнеров, сообщило 24 сентября "ИнтерпрессНьюс".

КГБ Южной Осетии, по состоянию на 05.21 мск 25 сентября, не сообщил на своем сайте о задержании этого гражданина Грузии.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

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