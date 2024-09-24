24 сентября 2024, 18:33

Два бойца из Камышина убиты на Украине

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Василий Рогов и Василий Смурыгин убиты в боевых действиях, сообщила администрация Камышина. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 941 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 939 бойцов из Волгоградской области.

Василий Рогов и Василий Смурыгин убиты в специальной военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале. Подробности о бойцах  в сообщениях не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 941 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Камышинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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