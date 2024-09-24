Сообщения о похищении жителей Чечни для отправки на СВО встревожили правозащитников

24 сентября 2024, 08:53

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В Чечне похищают недавно освободившихся из мест заключения людей, чтобы затем принудительно отправить их в зону военной операции на Украине, рассказал местный житель. Сообщения о похищении бывших заключенных являются тревожным сигналом, свидетельствующим о том, что поток добровольцев в Чечне обмелел, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке из республики в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине бойцов после прохождения ими подготовки на базе университета спецназа в Гудермесе. Об отправке одной из таких групп власти Чечни рапортовали 19 сентября.

Сообщение о том, что в Чечне будто бы несколько десятков недавно освободившихся из мест заключения человек похищены для последующей отправки в зону СВО, поступило на sms-сервис "Кавказского узла". По данным автора сообщения, в Грозном силовики задержали около 80 человек. "Их хотят отправить на Украину", – написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Сообщения о похищениях бывших заключенных для отправки на СВО являются тревожным сигналом, отметила глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"К сожалению, есть такая практика, что, когда поступают подобные сообщения из Чечни, сначала они кажутся неправдоподобными, но спустя время мы получаем кое-какие доказательства того, чему не верили или не хотели верить. Конечно, не хотелось бы, чтобы эти сообщения получили подтверждение, но я этого не исключаю", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Чечне почти не осталось добровольцев, поэтому власти могут пытаться использовать подобные методы для отправки на СВО, считает правозащитница.

"Даже отправка так называемых добровольцев не всегда носила добровольный характер. А тут речь идет про заключенных, которые в тюрьме не захотели подписывать контракт и воевать взамен на свободу, потому что хотели жить. И тут после выхода на свободу их похищают и отправляют [в зону СВО]. Это страшно представить. Я все же надеюсь, что эти сообщения не подтвердятся", – подытожила Ганнушкина*.

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооруженных сил. Их штатная численность, согласно указу, составила 2 млн 389 тысяч 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тысяч военнослужащих. В предыдущий раз штатную численность армии увеличивали в декабре 2023 года. Ее подняли до 2 млн 209 тысяч 130 человек, в том числе 1 млн 320 тысяч военных, отметило 16 сентября РИА "Новости".

Про похищения людей для их оправки на СВО сообщения появились после решения президента России Владимира Путина увеличить численность армии на 180 тысяч человек, отметил военный юрист Артем Мугунянц.

"Все, кто хотел, уже пошли. Соответственно все, кто за деньги хотел, тоже уже на СВО. А теперь для освобождения Курской области видимо понадобились новые силы, которых среди добровольно желающих нет. Поэтому приходится срочно набрать те 180 тысяч, о которых говорил Владимир Путин. Возможно, в Чечне таким образом поняли слова Путина и стали набирать людей против их воли", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Похищения освободившихся из мест заключения людей для отправки в зону СВО пока не является распространенной практикой, продолжил он.

"Подобных сообщений мы еще не получали. Это что-то новое. Заключенные обычно сами изъявляют желание подписать контракт с Минобороны. А здесь речь фактически про свободных людей, которых похищают против их воли и отправляют на СВО. Когда бывшие заключенные приходят в надзорные органы, там всем в обязательном порядке предлагают подписать контракт. Это давно подтвержденные факт. Но про похищения мы еще не слышали", – подчеркнул юрист.

Правозащитники получают сообщения из Чечни о похищении местных жителей для последующей отправки в зону СВО на Украине, отметил на условиях анонимности правозащитник из Центра защиты прав человека (ЦПЗЧ) "Мемориал"*.

"Проверять [эти сообщения] нам очень трудно. Но все говорят, что больше всего похищений приходиться на долю УВД по городу Грозный. Оно расположено в Заводском районе", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что сообщений о том, что будто бы в Чечне похищают людей, которые недавно освободились из мест заключения, правозащитники не получали.

"В Чечне, с первых дней начала [СВО] была нехватка желающих, и большая часть шла туда по принуждению. Чем дольше затягивается этот конфликт, тем труднее становиться набирать туда людей", – отметил правозащитник.

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