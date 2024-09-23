23 сентября 2024, 14:41

Правозащитники потребовали освободить азербайджанских ученых Абилова и Самедова

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Властям Азербайджана следует освободить обвиняемых в госизмене ученых Игбала Абилова и Бахруза Самедова, заявила правозащитная организация Amnesty International и предложила желающим направить такое требование президенту Ильхаму Алиеву.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии и приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата. 22 июля его задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, Абилову грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу.

29-летний докторант факультета социальных наук Карлова университета в Праге Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа и арестован также по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана, свою позицию он озвучивал в западных СМИ и аналитических изданиях, также он пацифистки относился к конфликту между Арменией и Азербайджаном, рассказал "Кавказскому узлу" знакомый Самедова. Самедов не признает себя виновным и считает, что его преследуют за антивоенные призывы.

Международная правозащитная организация Amnesty International начала кампанию в защиту Самедова и Абилова. "Ученые Игбал Абилов и Бахруз Самедов были арестованы по сфабрикованным обвинениям, включая «государственную измену» в отместку за их научные труды и активизм. Оба остаются под стражей, и им не разрешаются посещения или общение с семьями. Если их признают виновными, им грозят длительные сроки тюремного заключения до 20 лет", - заявила организация, сообщение которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На своем сайте организация опубликовала образец обращения к президенту Азербайджана с требованием освободить исследователей и призвала подписать такое обращение и направить его Ильхаму Алиеву.

В петиции указывается на отсутствие официальной публичной информации об основаниях для обвинений Самедову и Абилову. «По сообщениям СМИ, ученых подозревают в измене за общение с коллегами-исследователями и активистами в Армении, в том числе во время встреч и конференций, проводимых под эгидой европейских институтов. Их семьи считают, что их арестовали из-за их критических академических исследований и активизма. Бахруз Самедов публично выступал против применения военной силы в Нагорном Карабахе в 2020 году, а Игбал Абилов был активным защитником прав национальных меньшинств, включая талышей Азербайджана», - говорится в обращении.

Талыши (самоназвание – "толыш") – народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 году численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Талыши".

В петиции содержится призыв «немедленно принять меры для прекращения всех политически мотивированных преследований, освободить Бахруза Самедова, Игбала Абилова и всех других лиц, произвольно задержанных или заключенных в тюрьму за их инакомыслие или критические взгляды, включая ученых, политических и гражданских активистов, журналистов и правозащитников».

Правоохранительные органы официально не комментируют аресты Самедова и Абилова, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 30 июля два десятка ученых из разных стран призвали руководство Азербайджана остановить уголовное преследование Абилова. "Мы знаем Игбала Абилова как талантливого ученого-этнографа, который изучал в ходе полевых исследований особенности культуры различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке. Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими", - заявили они.

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Примечание:

"Активисты в Гааге провели пикет в поддержку Игбала Абилова", "Соратники Абилова заявили о нарушении в отношении него презумпции невиновности", "Суд отклонил жалобу Абилова на запрет звонить близким".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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