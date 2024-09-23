Вырос список небоевых потерь армии Азербайджана

23 сентября 2024, 08:26

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Военнослужащий одной из воинских частей Минобороны Азербайджана Муса Байрамов застрелен из огнестрельного оружия, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила прокуратура.

По данным военной прокуратуры Азербайджана, в результате выстрела из огнестрельного оружия умер военнослужащий одной из воинских частей Минобороны рядовой Муса Байрамов Сахлияр оглу.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве, допрошены свидетели, назначены экспертизы, привело 22 сентября агентство АПА слова руководителя пресс-службы военной прокуратуры Фирада Алиева.

"Кавказский узел" также писал, что Каспийский институт военных исследований 1 июля обнародовал отчет, в котором указал, что за первые шесть месяцев 2024 года 17 азербайджанских военнослужащих умерли в небоевых условиях, еще двое скончались от ран, полученных в прошлом году. Институт также привел статистику раненых – по меньшей мере 18 военных были ранены или получили травмы, из них 15 пострадали в ДТП, один отравился. Еще двое военных были ранены выстрелами с армянской стороны.

Напомним, 26 ноября 2023 года Каспийский институт военных исследований опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных за 11 месяцев 2023 года. Эти потери, по данным института, составили не менее 258 военнослужащих, причем 212 из них являются боевыми потерями, а 46 – небоевыми.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года.

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