Власти отчитались об устранении затора перед Крымским мостом

23 сентября 2024, 05:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С обеих сторон моста через Керченский пролив восстановлено автомобильное движение без пробок, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 22 сентября со стороны Краснодарского края перед Крымским мостом скопилась очередь из 200 автомобилей, со стороны Крыма в очереди находилось 100 автомобилей.

По состоянию на 05.00 мск с обеих сторон Крымского моста очередей к пунктам досмотра нет, сообщил телеграм-канал Минтранса "Крымский мост: оперативная информация".

Напомним, 17 июля 2023 года Крымский мост атаковали украинские беспилотники, в результате один его пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту было восстановилено 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является разведка Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.