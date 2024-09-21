21 сентября 2024, 09:53

Минобороны уточнило число сбитых на Кубани беспилотников

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили над территорией Краснодарского края 18 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило сегодня Минобороны.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня власти сообщили, что в Тихорецком районе падение обломков сбитого силами противовоздушной обороны беспилотника спровоцировали детонацию взрывоопасных предметов, из-за чего начата эвакуация местных жителей.

В течение минувшей ночи силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Краснодарского края уничтожены и перехвачены 18 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Над акваторией Азовского моря обезврежены 16 беспилотников, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. При этом ранее власти Краснодара ввели выплаты семьям, члены которых погибли в результате атак беспилотников. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Краснодарского края высказали мнение, что власти таким образом пытаются договориться с населением. При этом чиновникам вместо выплат следовало бы повышать уровень безопасности, отметили они.

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Примечание:

"На Кубани после атаки беспилотника произошел пожар на Ильском НПЗ", "Власти объяснили учениями звуки взрывов в Ейске", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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